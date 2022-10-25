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https://sputniknews.com.tr/20221025/arastirma-istanbullularin-yuzde-268i-toplu-tasimada-muzik-dinliyor-1062698625.html
Araştırma: İstanbulluların yüzde 26.8’i toplu taşımada müzik dinliyor
Araştırma: İstanbulluların yüzde 26.8’i toplu taşımada müzik dinliyor
İstanbullulara toplu taşımada geçirdikleri zamanı nasıl değerlendirdikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 26.8’i yolculuk esnasında müzik dinlediğini, yüzde... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
areda survey
araştırma
müzik
kitap
ulaşım
toplu ulaşım
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Araştırma şirketi Areda Survey, İstanbulluların toplu taşımada geçirdikleri zamanı nasıl değerlendirdiklerini araştırdı. “Toplu taşımada yolculuk yaparken en çok ne ile meşgul olursunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 26.8’i müzik dinlediğini, yüzde 2.,1’i kitap okuduğunu belirtti.Diğer seçenekler arasında yüzde 17.4 ile telefonda konuşmak, yüzde 15.8 ile uyumak, yüzde 10.7 ile oyun oynamak, yüzde 3.1 ile dizi/film izlemek, yüzde 1 ile ders çalışmak yer aldı.Araştırmanın metodolojisiAreda Survey tarafından 21-24 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen toplu taşıma araştırmasına 1100 kişi katıldı. Bu çalışma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
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areda survey, araştırma, müzik, kitap, ulaşım, toplu ulaşım
areda survey, araştırma, müzik, kitap, ulaşım, toplu ulaşım

Araştırma: İstanbulluların yüzde 26.8’i toplu taşımada müzik dinliyor

20:35 25.10.2022 (güncellendi: 20:38 25.10.2022)
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© AA
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İstanbullulara toplu taşımada geçirdikleri zamanı nasıl değerlendirdikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 26.8’i yolculuk esnasında müzik dinlediğini, yüzde 25.1’i ise kitap okuduğunu söyledi.
Araştırma şirketi Areda Survey, İstanbulluların toplu taşımada geçirdikleri zamanı nasıl değerlendirdiklerini araştırdı.
“Toplu taşımada yolculuk yaparken en çok ne ile meşgul olursunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 26.8’i müzik dinlediğini, yüzde 2.,1’i kitap okuduğunu belirtti.
Diğer seçenekler arasında yüzde 17.4 ile telefonda konuşmak, yüzde 15.8 ile uyumak, yüzde 10.7 ile oyun oynamak, yüzde 3.1 ile dizi/film izlemek, yüzde 1 ile ders çalışmak yer aldı.

Araştırmanın metodolojisi

Areda Survey tarafından 21-24 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen toplu taşıma araştırmasına 1100 kişi katıldı. Bu çalışma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
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