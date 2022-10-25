https://sputniknews.com.tr/20221025/aracini-durdurup-osmangazi-koprusunden-atladi-herkes-hakkini-helal-etsin-1062667187.html

Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü’nden atladı: 'Herkes hakkını helal etsin'

Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü’nden atladı: 'Herkes hakkını helal etsin'

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nde aracını durduran bir şahıs, köprüden aşağıya atladı. Şahsın denize atlamadan sosyal medya hesabı üzerinden... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

osmangazi köprüsü

intihar

intihar girişimi

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Osmangazi Köprüsü’nde Y.K. isimli şahıs, aracını durdurarak denize atladı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize atlayan Y.K.’yı bulabilmek için çalışma başlattı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi. Y.K.’nin köprüden atlamadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştığı ortaya çıktı. Videoda bir kadın yüzünden psikolojisini yitirdiğini söyleyen Y.K., “Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin” dedi.

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Sputnik Türkiye

osmangazi köprüsü, intihar, intihar girişimi