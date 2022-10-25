https://sputniknews.com.tr/20221025/aracini-durdurup-osmangazi-koprusunden-atladi-herkes-hakkini-helal-etsin-1062667187.html
Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü’nden atladı: 'Herkes hakkını helal etsin'
Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü’nden atladı: 'Herkes hakkını helal etsin'
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nde aracını durduran bir şahıs, köprüden aşağıya atladı. Şahsın denize atlamadan sosyal medya hesabı üzerinden... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T01:52+0300
2022-10-25T01:52+0300
2022-10-25T01:52+0300
türkiye
osmangazi köprüsü
intihar
intihar girişimi
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Osmangazi Köprüsü’nde Y.K. isimli şahıs, aracını durdurarak denize atladı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize atlayan Y.K.’yı bulabilmek için çalışma başlattı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi. Y.K.’nin köprüden atlamadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştığı ortaya çıktı. Videoda bir kadın yüzünden psikolojisini yitirdiğini söyleyen Y.K., “Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin” dedi.
türkiye
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osmangazi köprüsü, intihar, intihar girişimi
osmangazi köprüsü, intihar, intihar girişimi
Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü’nden atladı: 'Herkes hakkını helal etsin'
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nde aracını durduran bir şahıs, köprüden aşağıya atladı. Şahsın denize atlamadan sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştığı ortaya çıktı.
Osmangazi Köprüsü’nde Y.K. isimli şahıs, aracını durdurarak denize atladı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize atlayan Y.K.’yı bulabilmek için çalışma başlattı.
Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi.
Y.K.’nin köprüden atlamadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştığı ortaya çıktı. Videoda bir kadın yüzünden psikolojisini yitirdiğini söyleyen Y.K., “Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin” dedi.