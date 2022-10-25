Anayasa Mahkemesi, ‘yargılansınlar’ dedi, Kozlu’daki maden faciasının sanıkları duruşmaya gitmedi

“Duruşmanın en başında itiraz ettik çünkü sanıkların buraya getirilmesi gerekiyor. Sanıklara soru sormak isterdik ama mahkeme maalesef bunu reddetti. Mevcut sanık, 2007 döneminin TTK genel müdürünü huzurda dinledik. Yarım saatlik sorgulamada birçok şeyi açığa çıkardık. Taşeron firmanın ekipmanlarıyla ilgili soru sorduk, ‘Bizim hurda makinalarımızı taşeron firma aldı, tamir ettirdi ve bunları kullandı’ dedi. İş güvenliği uzmanının olmadığını söyledik ve kabul etti. En acı durum, mahkemenin tutumu. Çünkü mahkeme görmediği sanıkları yargılamaya çalışıyor. Diğer 5 sanığın duruşmada hazır edilmesi talebimizi reddetti. Anayasa Mahkemesi adına çıkardığımız müvekkilimin kardeşi Muharrem Yapıcı hayatını kaybetmişti ve AYM kararını onlarla çıkardık. Savcı, ‘birinci derece akraba değildir, müdahilliklerinin reddine’ dedi. Bu çok korkunç bir şey. Bu mal davası değil can davası. Sanıklar mahkemeye gelmeden yargılama görecekler. Duruşma 7 Şubat’a ertelendi. Mahkeme günü hiçbir sanık olmadan duruşma görülecek. Buradan bir gerçeğe ulaşmak mümkün değil.”