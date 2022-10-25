https://sputniknews.com.tr/20221025/aksener-chpnin-basortusu-teklifini-degerlendirdi-gelinen-noktada-bence-gerek-yoktu-1062685857.html

Akşener CHP'nin başörtüsü teklifini değerlendirdi: 'Gelinen noktada bence gerek yoktu'

Akşener CHP'nin başörtüsü teklifini değerlendirdi: 'Gelinen noktada bence gerek yoktu'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili teklifini değerlendirdi. Akşener, "Şimdi gelinen noktada bence gerek yoktu"... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T16:03+0300

2022-10-25T16:03+0300

2022-10-25T16:03+0300

politika

meral akşener

iyi parti

cumhurbaşkanlığı

seçim

erken seçim

kemal kılıçdaroğlu

başörtüsü

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Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.İYİ Partinin kuruluşunun 5. yıl dönümü olduğu anımsatılarak, "Kurulmasaydı ne olurdu?" sorusuna Akşener, "Bu ucube sistem oturmuş olurdu. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin değiştirilebileceğine dair herhangi bir konuşma yapılmazdı. Ortada ümit olmazdı. O seçime (2018) biz katılmamış olsaydık, muhtemelen CHP, diğer siyasi partiler de tek başına katılacaktı. Meclis aritmetiği bambaşka olacaktı" yanıtını verdi.Türkiye'nin dış politikada gerçekçi ve akılcı bir bakış açısı ortaya koyduğunda birinci derecedeki sınır komşuları başta olmak üzere AB, Türk dünyası, Mısır ve Libya'yı da içeren bölgeyle büyük bir ticaret hacmi bulunduğunu kaydeden Akşener, "Neden kavga ediyoruz kardeşim?" ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklisiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili yasal düzenleme teklifine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Akşener, politikaya DYP'de başladığını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:Başörtülü kadın milletvekilleri Genel Kurula girdiklerinde oturumu kendisinin yönettiğini anlatan Akşener, o süreçte Kılıçdaroğlu'nun da bu konudaki tutumunun fevkalade yapıcı olduğunu defalarca söylediğini kaydetti.Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü konusundaki tutumunu biliyoruz. Ama şimdi gelinen noktada bence gerek yoktu" dedi."Türkiye'de bugün başörtüsü sorunu var mı?" sorusu üzerine Akşener, "Şu anda yok. Kadınlar arasında hiç yoktu adamlar girdi devreye öyle oldu. Bu işten hep siyasi karşılıklı rant çıkarılmaya çalışıldı. Şu anda herkes başörtüsünden korkan da, başı açıktan nefret eden de, gruplar anlamında söylüyorum, siyasi gelenekler açısından söylüyorum, herkes o günkü yanlışlıkların insanlara çektirdiği acıları gördü ve pişman." değerlendirmesinde bulundu. "Konunun anayasa veya yasal bir teminata ihtiyacı var mı?" sorusuna Akşener, "Anayasalar bu Mecliste olmaz çünkü seçime kalmış 7-8 ay. Böyle bir durumda anayasalar vaattir. Seçimde kazandıktan sonra bu vaadi yerine getirirsiniz. 2010'da, 2017'de aklına gelmemiş şu anda aklına geldi. Derhal seçim kararı alsınlar ve ondan sonra bu vaatle gitsinler, seçimi kazanırlarsa yerine getirirler. Bizim bakış açımız bu." yanıtını verdi.'Hiçbir zaman aracı koymam'Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Partiye geçeceğinin anımsatılması üzerine Akşener, "Direkt kendim söyledim. Araya aracı koymam hiçbir zaman, ikna ettim." dedi.Akşener, "Şu anda görüştüğünüz başka kimler var?" sorusuna, "Bakacağız duruma. Şu anda görüştüğüm var. Sadece AK Parti'den bahsetmiyorum. Ben Türkiye'nin önemli genç, yaşlı insanların her biriyle akademi ve iş dünyasından görüşüyorum. Aynı Sayın Bakan'ıma yaptığım gibi gidiyorum. Eşlerden istiyorum, erkekse karşımdaki, gelinlerden istiyorum." karşılığını verdi.'Seçim kararından sonra açıklanacak'Altılı masa ve bu kapsamda oluşturulan 7 komisyonun çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Akşener, "Şimdi bunlar tıkır tıkır işliyor. Orada hiçbir problem yok. Üçüncü etapta onu (Cumhurbaşkanı adayını) kararlaştıracak altılı masa. Sayın Erdoğan çok merak ediyorsa hemen seçim kararını alsın, biz de 3 gün içerisinde açıklayalım." dedi.Akşener, cumhurbaşkanı adayı konusunda, "kazanacak ortak aday" açıklamasını tekrarlayarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayının kriterlerine ilişkin açıklamasına katıldığını söyledi.2023 seçiminin parlamenter sistemin konuşulacağı son seçim olacağını savunan Akşener, parlamenter sisteme geçişin seçim vaatleri arasında olduğunu vurguladı.Akşener, "Henüz biz masada herhangi bir ismin konuşulduğu, önerildiği aşamaya gelmedik. Henüz altılı masada komisyon çalışmaları sürüyor, onların sonuçlarını, tanıtımlarını yaparak gidiyoruz. Parlamenter sistem, komisyonların çalışması, üçüncüsü de adayın tespiti. O, seçim kararı alındıktan sonra ortaya çıkacak." dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Başbakan olacağı" açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine, "Hiç pişmanlık duymadım. İnanarak söylediğim şey şu, birinin feragatte bulunması gerekiyordu, o ben oldum. Başbakanlığa adayım demek, bir pazarlık alanı değil, bu bir feragattir. O seçimi kazanmaya dair görüşlerimin samimiyetini vurgulamak istiyorum. Bütün gayretim bu seçimin kazanılmasına dair tutum almak. Taktiksel bir durum yok." değerlendirmesinde bulundu.TOGG töreniTürkiye'nin küresel mobilite markası Togg'da ilk aracın banttan indirilmesi törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Akşener, önceden iptal edemeyeceği programı dolayısıyla katılamayacağı ancak bu tür davetlere partiyi temsilen yetkili birini gönderdikleri yanıtını verdi.Akşener, "Siyasi İşler Başkanımız Ankara Milletvekilimiz Koray Aydın'ı görevlendirdik. Külliye'deki programlara da İsmail Tatlıoğlu Mecliste Grup Başkanımız o gider. Böyle bir sistemimiz var. Biz oraya katılıyoruz. Benim adıma Koray Aydın gidiyor." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221021/ak-partiden-istifa-eden-fakibaba-sayin-aksener-beni-ikna-etmemis-olsaydi-siyaseti-birakiyordum-1062548394.html

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meral akşener, iyi parti, cumhurbaşkanlığı, seçim, erken seçim, kemal kılıçdaroğlu, başörtüsü