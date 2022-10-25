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https://sputniknews.com.tr/20221025/ak-parti-sozcusu-celik-cumhuriyetimiz-ve-demokrasimiz-en-buyuk-kazanimlarimizdandir-1062700970.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz en büyük kazanımlarımızdandır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz en büyük kazanımlarımızdandır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır" açıklamasında bulundu. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" ifadesini kullandı.Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
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ömer çelik, twitter , cumhuriyet
ömer çelik, twitter , cumhuriyet

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz en büyük kazanımlarımızdandır

21:47 25.10.2022
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."
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