ABD'li vekillerden Biden'a, Ukrayna krizinin çözümü için 'Rusya ile diplomasi' çağrısı

"Ukrayna ve tüm dünya açısından bu savaşın tahribatı ve yıkıcı bir gerginlik tırmanması riski göz önüne alındığında, bu çatışmanın uzamasının engellenmesinin hem Ukrayna'nın hem de ABD'nin çıkarına olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Ukrayna'ya verilen ekonomik ve askeri desteğin yanına, gerçekçi bir ateşkes anlaşması için diplomatik baskı ve çabaları artırmanızı koymanızı istiyoruz."