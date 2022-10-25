ABD'li vekillerden Biden'a, Ukrayna krizinin çözümü için 'Rusya ile diplomasi' çağrısı
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ABD'de liberal eğilimli Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, Ukrayna stratejisinin değiştirilmesi ve Ukrayna savaşının bitirilmesi için doğrudan diplomasi yoluna gidilmesi çağrısında bulundu.
Biden'a 30 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi tarafından gönderilen mektupta, Ukrayna krizinde ABD'nin duruşunun değişmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
A group of 30 House liberals is urging President Biden to dramatically shift his strategy on the Ukraine war and pursue direct negotiations with Russia, the first time prominent members of his own party have pushed him to change his approach to Ukraine.https://t.co/mNDH1wRkEk— The Washington Post (@washingtonpost) October 24, 2022
Washington Post gazetesinde yayımlanan mektupta, ABD yönetiminin bugüne kadar Ukrayna'yı destekleme ve sahada doğrudan müdahaleden uzak durma çabaları övülerek şu ifadeler kullanıldı:
"Ukrayna ve tüm dünya açısından bu savaşın tahribatı ve yıkıcı bir gerginlik tırmanması riski göz önüne alındığında, bu çatışmanın uzamasının engellenmesinin hem Ukrayna'nın hem de ABD'nin çıkarına olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Ukrayna'ya verilen ekonomik ve askeri desteğin yanına, gerçekçi bir ateşkes anlaşması için diplomatik baskı ve çabaları artırmanızı koymanızı istiyoruz."
Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, söz konusu mektubun Beyaz Saray'a ulaştığını doğruladı.
Kongre üyelerinin görüşlerini bildirmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kirby, Ukrayna savaşındaki tüm süreçte Kongre ile yakından çalıştıklarını belirtti.