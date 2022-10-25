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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221025/abdli-vekillerden-bidena-ukrayna-krizinin-cozumu-icin-rusya-ile-diplomasi-cagrisi-1062696863.html
ABD'li vekillerden Biden'a, Ukrayna krizinin çözümü için 'Rusya ile diplomasi' çağrısı
ABD'li vekillerden Biden'a, Ukrayna krizinin çözümü için 'Rusya ile diplomasi' çağrısı
ABD'de liberal eğilimli Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, Ukrayna stratejisinin değiştirilmesi ve Ukrayna savaşının... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T20:05+0300
2022-10-25T20:05+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
demokratlar
ukrayna
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Biden'a 30 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi tarafından gönderilen mektupta, Ukrayna krizinde ABD'nin duruşunun değişmesi gerektiğine vurgu yapıldı.Washington Post gazetesinde yayımlanan mektupta, ABD yönetiminin bugüne kadar Ukrayna'yı destekleme ve sahada doğrudan müdahaleden uzak durma çabaları övülerek şu ifadeler kullanıldı:Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, söz konusu mektubun Beyaz Saray'a ulaştığını doğruladı.Kongre üyelerinin görüşlerini bildirmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kirby, Ukrayna savaşındaki tüm süreçte Kongre ile yakından çalıştıklarını belirtti.
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abd, rusya, demokratlar, ukrayna
abd, rusya, demokratlar, ukrayna

ABD'li vekillerden Biden'a, Ukrayna krizinin çözümü için 'Rusya ile diplomasi' çağrısı

20:05 25.10.2022
© SputnikABD- Rusya
ABD- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© Sputnik
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ABD'de liberal eğilimli Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, Ukrayna stratejisinin değiştirilmesi ve Ukrayna savaşının bitirilmesi için doğrudan diplomasi yoluna gidilmesi çağrısında bulundu.
Biden'a 30 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi tarafından gönderilen mektupta, Ukrayna krizinde ABD'nin duruşunun değişmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Washington Post gazetesinde yayımlanan mektupta, ABD yönetiminin bugüne kadar Ukrayna'yı destekleme ve sahada doğrudan müdahaleden uzak durma çabaları övülerek şu ifadeler kullanıldı:
"Ukrayna ve tüm dünya açısından bu savaşın tahribatı ve yıkıcı bir gerginlik tırmanması riski göz önüne alındığında, bu çatışmanın uzamasının engellenmesinin hem Ukrayna'nın hem de ABD'nin çıkarına olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Ukrayna'ya verilen ekonomik ve askeri desteğin yanına, gerçekçi bir ateşkes anlaşması için diplomatik baskı ve çabaları artırmanızı koymanızı istiyoruz."
Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, söz konusu mektubun Beyaz Saray'a ulaştığını doğruladı.
Kongre üyelerinin görüşlerini bildirmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kirby, Ukrayna savaşındaki tüm süreçte Kongre ile yakından çalıştıklarını belirtti.
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