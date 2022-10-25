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AB'den Türkiye'ye Rusya mesajı: 'Yaptırımlara dahil ol'
AB'den Türkiye'ye Rusya mesajı: 'Yaptırımlara dahil ol'
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, aradan geçen 3.5 yılın ardından Türkiye ile ilk toplantının gerçekleştirileceğini duyurarak, Ankara'yı... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T14:54+0300
2022-10-25T14:56+0300
dünya
avrupa birliği
türkiye
ziyaret
rusya
yaptırım
doğalgaz
enerji
yunanistan
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Türkiye ve Avrupa Birliği (AB), Brüksel'in yaptırımların aşılması konusundaki uyarısı üzerine yaklaşık 3.5 yıl aradan sonra bu hafta ikili ekonomik işbirliğini görüşmek üzere İstanbul'da toplantı düzenleyecek.AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale'ye yaptığı ziyarette Hurriyet Daily News'e röportaj vererek "AB olarak Türkiye ile farklı alanlarda siyasi düzeyde ilişki kurmaya devam etmek istiyoruz. (Genişlemeden Sorumlu Komiser Oliver) Varhelyi, Türk hükümetindeki mevkidaşlarıyla görüşmek ve üst düzey iş diyaloğuna katılmak üzere önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.Varhelyi'nin 24 ve 25 Ekim tarihlerinde İstanbul'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası ile bir araya gelmesi bekleniyor.Yetkilinin görüşmeleri, ekim ayının başlarında Ankara'da temaslarda bulunan AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği Komiseri Mairead McGuinness'in ziyaretini izliyor.Kasım ayında Brüksel'de bir toplantı daha yapılacakMeyer-Landrut, ayrıca taraflar arasında devam eden angajmanın işareti olarak Türkiye ve AB'nin kasım ayı ortasında Brüksel'de AR-GE (araştırma ve geliştirme) konulu üst düzey bir diyalog toplantısı daha gerçekleştireceğini belirtti.Delegasyon Başkanı, "Aday ülke ve AB-Türkiye gümrük birliğinin parçası olarak Türkiye ile çok önemli bir ekonomik ilişkimiz var. Bunu geliştirmemiz gerekiyor" dedi.'Türk makamlarına endişelerimizi dile getirdik'Brüksel'in Türk hükümetini ve şirketlerine dönük AB tarafından Rusya'ya uygulanan yeni yaptırımlara dahil olma yönündeki ısrarını yineleyen Meyer-Landrut, şunları söyledi: "AB, Rusya'ya eşi benzeri görülmemiş bir dizi yaptırım uygulamaya karar verdi. Bu yaptırımların amacı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu kabul edilemez ve korkunç saldırganlıkta savaşma kabiliyetini engellemektir. Bu sekiz paket, AB'nin ilk kez dolandırıcılıkta payı olan üçüncü şahıslara ve kuruluşlara yaptırım uygulayabileceğine dair güçlü bir sinyal gönderdi. Türk makamlarına endişelerimizi dile getirdik ve Komiser McGuinness'in Ankara ziyaretinin nedeni buydu. Komiser, bakanlar ve Merkez Bankası Başkanı ile görüştü."'Yaptırımların uygulanması oldukça karmaşık'Bununla beraber Brüksel'in AB bünyesinde yaptırımları atlatma çabalarıyla mücadele ettiğini ifade ederek, "Bu, AB'nin şimdiye dek benimsediği en büyük yaptırım seti. Pek çok aktör bundan endişe duyuyor. Yaptırım setinin uygulanması oldukça karmaşık" değerlendirmesini yaptı.'Rusya'nın Türkiye'yi enerji merkezi haline getirme teklifiyle ilgilenmiyoruz'Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz tedarik edebileceği enerji merkezi haline getirme teklifini yorumlayan yetkili, Brüksel'in bu türden bir projeyle ilgilenmediğini dile getirdi.Meyer-Landrut, "En önemli eğilim, Rus doğalgazına ve fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızı azaltmak ve daha çok azaltmak. AB'nin Rusya'dan ithal ettiği gazın hacmi, savaşın başlamasından bu yana yüzde 41'den yüzde 9'a düştü. Bu karar, Rusya'dan fosil alımının kesilmesi amacıyla mayıs ayında alındı. Bu, Avrupa'nın enerji politikasının yol gösterici bir ilkesi olmaya devam edecek" dedi.'Türkiye ile ortak zorluklarla karşı karşıyayız'Brüksel ve Ankara'nın enerji konusunda işbirliği içinde olmasına ihtiyaç olduğunun altını çizen Meyer-Landrut, "AB olarak Türkiye ile AB arasındaki enerji alanındaki işbirliğimizi de yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ortak zorluklarla karşı karşıyayız" diye konuştu.Türk-Yunan krizinde diplomasi mesajıSon dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilime ilişkin soruyu yanıtlayan Meyer-Landrut, AB Konseyi'nin iki komşu ülke arasında daimi olarak gerilimi azaltma ve diplomasi arayışında olduğunu anımsattı.Yetkili, "İyi komşuluk ilişkilerinin herkesin çıkarına olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı bağlamında NATO ve AB içinde yan yana durmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
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avrupa birliği, türkiye, ziyaret, rusya, yaptırım, doğalgaz, enerji, yunanistan
avrupa birliği, türkiye, ziyaret, rusya, yaptırım, doğalgaz, enerji, yunanistan

AB'den Türkiye'ye Rusya mesajı: 'Yaptırımlara dahil ol'

14:54 25.10.2022 (güncellendi: 14:56 25.10.2022)
© REUTERS / Murad Sezer/File PhotoAB (Avrupa Birliği) - Türkiye
AB (Avrupa Birliği) - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, aradan geçen 3.5 yılın ardından Türkiye ile ilk toplantının gerçekleştirileceğini duyurarak, Ankara'yı Brüksel'in Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara dahil olmaya çağırdı.
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB), Brüksel'in yaptırımların aşılması konusundaki uyarısı üzerine yaklaşık 3.5 yıl aradan sonra bu hafta ikili ekonomik işbirliğini görüşmek üzere İstanbul'da toplantı düzenleyecek.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale'ye yaptığı ziyarette Hurriyet Daily News'e röportaj vererek "AB olarak Türkiye ile farklı alanlarda siyasi düzeyde ilişki kurmaya devam etmek istiyoruz. (Genişlemeden Sorumlu Komiser Oliver) Varhelyi, Türk hükümetindeki mevkidaşlarıyla görüşmek ve üst düzey iş diyaloğuna katılmak üzere önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.
Varhelyi'nin 24 ve 25 Ekim tarihlerinde İstanbul'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Yetkilinin görüşmeleri, ekim ayının başlarında Ankara'da temaslarda bulunan AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği Komiseri Mairead McGuinness'in ziyaretini izliyor.

Kasım ayında Brüksel'de bir toplantı daha yapılacak

Meyer-Landrut, ayrıca taraflar arasında devam eden angajmanın işareti olarak Türkiye ve AB'nin kasım ayı ortasında Brüksel'de AR-GE (araştırma ve geliştirme) konulu üst düzey bir diyalog toplantısı daha gerçekleştireceğini belirtti.
Delegasyon Başkanı, "Aday ülke ve AB-Türkiye gümrük birliğinin parçası olarak Türkiye ile çok önemli bir ekonomik ilişkimiz var. Bunu geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

'Türk makamlarına endişelerimizi dile getirdik'

Brüksel'in Türk hükümetini ve şirketlerine dönük AB tarafından Rusya'ya uygulanan yeni yaptırımlara dahil olma yönündeki ısrarını yineleyen Meyer-Landrut, şunları söyledi: "AB, Rusya'ya eşi benzeri görülmemiş bir dizi yaptırım uygulamaya karar verdi. Bu yaptırımların amacı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu kabul edilemez ve korkunç saldırganlıkta savaşma kabiliyetini engellemektir. Bu sekiz paket, AB'nin ilk kez dolandırıcılıkta payı olan üçüncü şahıslara ve kuruluşlara yaptırım uygulayabileceğine dair güçlü bir sinyal gönderdi. Türk makamlarına endişelerimizi dile getirdik ve Komiser McGuinness'in Ankara ziyaretinin nedeni buydu. Komiser, bakanlar ve Merkez Bankası Başkanı ile görüştü."

'Yaptırımların uygulanması oldukça karmaşık'

Bununla beraber Brüksel'in AB bünyesinde yaptırımları atlatma çabalarıyla mücadele ettiğini ifade ederek, "Bu, AB'nin şimdiye dek benimsediği en büyük yaptırım seti. Pek çok aktör bundan endişe duyuyor. Yaptırım setinin uygulanması oldukça karmaşık" değerlendirmesini yaptı.
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'Rusya'nın Türkiye'yi enerji merkezi haline getirme teklifiyle ilgilenmiyoruz'

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz tedarik edebileceği enerji merkezi haline getirme teklifini yorumlayan yetkili, Brüksel'in bu türden bir projeyle ilgilenmediğini dile getirdi.
Meyer-Landrut, "En önemli eğilim, Rus doğalgazına ve fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızı azaltmak ve daha çok azaltmak. AB'nin Rusya'dan ithal ettiği gazın hacmi, savaşın başlamasından bu yana yüzde 41'den yüzde 9'a düştü. Bu karar, Rusya'dan fosil alımının kesilmesi amacıyla mayıs ayında alındı. Bu, Avrupa'nın enerji politikasının yol gösterici bir ilkesi olmaya devam edecek" dedi.

'Türkiye ile ortak zorluklarla karşı karşıyayız'

Brüksel ve Ankara'nın enerji konusunda işbirliği içinde olmasına ihtiyaç olduğunun altını çizen Meyer-Landrut, "AB olarak Türkiye ile AB arasındaki enerji alanındaki işbirliğimizi de yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ortak zorluklarla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Türk-Yunan krizinde diplomasi mesajı

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilime ilişkin soruyu yanıtlayan Meyer-Landrut, AB Konseyi'nin iki komşu ülke arasında daimi olarak gerilimi azaltma ve diplomasi arayışında olduğunu anımsattı.
Yetkili, "İyi komşuluk ilişkilerinin herkesin çıkarına olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı bağlamında NATO ve AB içinde yan yana durmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
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