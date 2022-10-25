https://sputniknews.com.tr/20221025/abd-kongresinde-ilk-cagri-bidena-ukrayna-politikasini-yeniden-dusun-mektubu-1062673886.html
ABD Kongresi'nde ilk çağrı: Biden'a 'Ukrayna politikasını yeniden düşün' mektubu
ABD Kongresi'nde ilk çağrı: Biden'a 'Ukrayna politikasını yeniden düşün' mektubu
ABD Temsilciler Meclisi'nde 30 liberal siyasetçiden oluşan grup, Başkan Joe Biden'ı Ukrayna ihtilafına dönük stratejisini çabucak değiştirmeye ve Rusya ile... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T10:54+0300
2022-10-25T10:54+0300
2022-10-25T10:54+0300
ukrayna krizi
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abd temsilciler meclisi
mektup
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ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Washington temsilcisi Pramiya Jayapal liderliğindeki İlerlemeci Kongre Grubu, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak Ukrayna konusundaki stratejisini değiştirmeye ve Rusya ile doğrudan müzakereleri sürdürmeye çağırdı.Dün Beyaz Saray'a gönderilen ve Washington Post gazetesinin ulaştığı mektupta, zorlu bir kışa girildiği ve Cumhuriyetçlerin bu dönemde Ukrayna'ya desteği sürdürmeye çalışılması karşısında daha fazla baskı yaratabileceği belirtildi.Cumhuriyetçileri ara seçimlerde Kongre'yi devralmaları halinde Ukrayna'ya yardımı kesmeyi planladıkları kaydedilen mektupta, "Biden'ı ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı benzeri görülmemiş mali ve askeri destekle beraber proaktif bir diplomatik baskı uygulayarak ateşkese gerçekçi bir zemin arama çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.Söz konusu eylem, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasından bu yaba ilki teşkil ediyor.Biden yönetimi, şimdiye kadar çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen Moskova ile müzakere ve diyaloğu sürdürme çağrılarını reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221013/foreign-policy-bidenin-ukrayna-politikasi-putini-kiskirtip-dunya-savasi-cikarma-korkusuna-teslim-1062268104.html
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rusya, ukrayna, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, mektup, joe biden, müzakere
rusya, ukrayna, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, mektup, joe biden, müzakere
ABD Kongresi'nde ilk çağrı: Biden'a 'Ukrayna politikasını yeniden düşün' mektubu
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ABD Temsilciler Meclisi'nde 30 liberal siyasetçiden oluşan grup, Başkan Joe Biden'ı Ukrayna ihtilafına dönük stratejisini çabucak değiştirmeye ve Rusya ile doğrudan müzakereleri sürdürmeye çağırdı. Söz konusu, adım ABD siyasetinde ilki teşkil etti.
ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Washington temsilcisi Pramiya Jayapal liderliğindeki İlerlemeci Kongre Grubu, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak Ukrayna konusundaki stratejisini değiştirmeye ve Rusya ile doğrudan müzakereleri sürdürmeye çağırdı.
Dün Beyaz Saray'a gönderilen ve Washington Post gazetesinin ulaştığı mektupta, zorlu bir kışa girildiği ve Cumhuriyetçlerin bu dönemde Ukrayna'ya desteği sürdürmeye çalışılması karşısında daha fazla baskı yaratabileceği belirtildi.
Cumhuriyetçileri ara seçimlerde Kongre'yi devralmaları halinde Ukrayna'ya yardımı kesmeyi planladıkları kaydedilen mektupta, "Biden'ı ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı benzeri görülmemiş mali ve askeri destekle beraber proaktif bir diplomatik baskı uygulayarak ateşkese gerçekçi bir zemin arama çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu eylem, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasından bu yaba ilki teşkil ediyor.
Biden yönetimi, şimdiye kadar çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen Moskova ile müzakere ve diyaloğu sürdürme çağrılarını reddetmişti.