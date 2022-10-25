https://sputniknews.com.tr/20221025/abd-disisleri-bakani-blinken-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorustu-1062667605.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Ukrayna krizini ve Doğu Akdeniz’deki durumu görüştü. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T02:49+0300
2022-10-25T02:49+0300
2022-10-25T03:07+0300
dünya
kiryakos miçotakis
antony blinken
görüşme
doğu akdeniz
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056094846_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4ab5a8902ce06aa58b75b6d60daa12c1.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in telefonda görüştüğünü duyurdu.Price, “Bakan ve Başbakan Miçotakis, Ukrayna'nın güvenliğini destekleme çabalarını ve Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik etmenin önemini ele aldı” dedi.Sözcü, Blinken’ın, Yunanistan'ın önemli bir NATO müttefiki ve ortağı olarak çabalarını takdir ettiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221015/bidendan-ukraynaya-bir-askeri-yardim-daha-725-milyon-dolar-tahsis-edilmesi-talimati-verdi-1062342559.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056094846_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ec5a488c61b941c2fe1c2178143b95f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kiryakos miçotakis, antony blinken, görüşme, doğu akdeniz, ukrayna, ukrayna krizi
kiryakos miçotakis, antony blinken, görüşme, doğu akdeniz, ukrayna, ukrayna krizi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
02:49 25.10.2022 (güncellendi: 03:07 25.10.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Ukrayna krizini ve Doğu Akdeniz’deki durumu görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in telefonda görüştüğünü duyurdu.
Price, “Bakan ve Başbakan Miçotakis, Ukrayna'nın güvenliğini destekleme çabalarını ve Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik etmenin önemini ele aldı” dedi.
Sözcü, Blinken’ın, Yunanistan'ın önemli bir NATO müttefiki ve ortağı olarak çabalarını takdir ettiğini kaydetti.