https://sputniknews.com.tr/20221025/abd-disisleri-bakani-blinken-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorustu-1062667605.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Ukrayna krizini ve Doğu Akdeniz’deki durumu görüştü. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T02:49+0300

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dünya

kiryakos miçotakis

antony blinken

görüşme

doğu akdeniz

ukrayna

ukrayna krizi

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in telefonda görüştüğünü duyurdu.Price, “Bakan ve Başbakan Miçotakis, Ukrayna'nın güvenliğini destekleme çabalarını ve Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik etmenin önemini ele aldı” dedi.Sözcü, Blinken’ın, Yunanistan'ın önemli bir NATO müttefiki ve ortağı olarak çabalarını takdir ettiğini kaydetti.

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kiryakos miçotakis, antony blinken, görüşme, doğu akdeniz, ukrayna, ukrayna krizi