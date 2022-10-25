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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Ukrayna krizini ve Doğu Akdeniz’deki durumu görüştü. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T02:49+0300
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dünya
kiryakos miçotakis
antony blinken
görüşme
doğu akdeniz
ukrayna
ukrayna krizi
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in telefonda görüştüğünü duyurdu.Price, “Bakan ve Başbakan Miçotakis, Ukrayna'nın güvenliğini destekleme çabalarını ve Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik etmenin önemini ele aldı” dedi.Sözcü, Blinken’ın, Yunanistan'ın önemli bir NATO müttefiki ve ortağı olarak çabalarını takdir ettiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221015/bidendan-ukraynaya-bir-askeri-yardim-daha-725-milyon-dolar-tahsis-edilmesi-talimati-verdi-1062342559.html
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kiryakos miçotakis, antony blinken, görüşme, doğu akdeniz, ukrayna, ukrayna krizi
kiryakos miçotakis, antony blinken, görüşme, doğu akdeniz, ukrayna, ukrayna krizi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

02:49 25.10.2022 (güncellendi: 03:07 25.10.2022)
© İHA / BONNIE CASH ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© İHA / BONNIE CASH
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Ukrayna krizini ve Doğu Akdeniz’deki durumu görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in telefonda görüştüğünü duyurdu.
Price, “Bakan ve Başbakan Miçotakis, Ukrayna'nın güvenliğini destekleme çabalarını ve Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik etmenin önemini ele aldı” dedi.
Sözcü, Blinken’ın, Yunanistan'ın önemli bir NATO müttefiki ve ortağı olarak çabalarını takdir ettiğini kaydetti.
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