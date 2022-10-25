https://sputniknews.com.tr/20221025/2023-yili-cumhurbaskanligi-yillik-programi-resmi-gazetede-yayimlandi-1062677422.html
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T12:34+0300
2022-10-25T12:34+0300
2022-10-25T12:39+0300
hazine ve maliye bakanlığı
enflasyon
cumhurbaşkanlığı
resmi gazete
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062677151_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_974bfa5e9248bea963fb611ffca397ec.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 olurken, ekonominin Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 24 oldu.Cari işlemler dengesinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te eksi yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.Programa göre, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 10.8 olması beklenirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 10.4 olarak kayıtlara geçti.İhracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, gelecek yıl ise 265 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.İthalatın ise bu yıl sonunda 360 milyar dolar olacağı, 2023'te 345 milyar dolara gerileyeceği, böylece dış ticaret açığının gelecek yıl için 80 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062677151_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_ed89e4f01df6dc3850f6dc978b89ec03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, cumhurbaşkanlığı, resmi gazete
hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, cumhurbaşkanlığı, resmi gazete
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
12:34 25.10.2022 (güncellendi: 12:39 25.10.2022) Abone ol
Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.
Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 olurken, ekonominin Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.
Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 24 oldu.
Cari işlemler dengesinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te eksi yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.
Programa göre, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 10.8 olması beklenirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 10.4 olarak kayıtlara geçti.
İhracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, gelecek yıl ise 265 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.
İthalatın ise bu yıl sonunda 360 milyar dolar olacağı, 2023'te 345 milyar dolara gerileyeceği, böylece dış ticaret açığının gelecek yıl için 80 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.