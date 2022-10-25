https://sputniknews.com.tr/20221025/2023-yili-cumhurbaskanligi-yillik-programi-resmi-gazetede-yayimlandi-1062677422.html

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T12:34+0300

2022-10-25T12:34+0300

2022-10-25T12:39+0300

hazine ve maliye bakanlığı

enflasyon

cumhurbaşkanlığı

resmi gazete

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 olurken, ekonominin Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 24 oldu.Cari işlemler dengesinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te eksi yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.Programa göre, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 10.8 olması beklenirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 10.4 olarak kayıtlara geçti.İhracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, gelecek yıl ise 265 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.İthalatın ise bu yıl sonunda 360 milyar dolar olacağı, 2023'te 345 milyar dolara gerileyeceği, böylece dış ticaret açığının gelecek yıl için 80 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

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hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, cumhurbaşkanlığı, resmi gazete