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Diyarbakır'ın tarihi Zerzevan Kalesi'nde Güneş tutulması heyecanı
Diyarbakır'ın tarihi Zerzevan Kalesi'nde Güneş tutulması heyecanı
Dünyanın değişik noktalarında gözlenen parçalı Güneş tutulması, Diyarbakır’da tarihi Zerzevan Kalesi’nden izlendi. Yaklaşık 3 saat süren tutulma renkli... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T17:06+0300
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фото, diyarbakır, güneş tutulması
фото, diyarbakır, güneş tutulması

Diyarbakır'ın tarihi Zerzevan Kalesi'nde Güneş tutulması heyecanı

17:06 25.10.2022 (güncellendi: 17:07 25.10.2022)
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Dünyanın değişik noktalarında gözlenen parçalı Güneş tutulması, Diyarbakır’da tarihi Zerzevan Kalesi’nden izlendi. Yaklaşık 3 saat süren tutulma renkli görüntülere sahne oldu.
© Sputnik / Sertaç Kayar

Dünyanın değişik noktalarında gözlenen parçalı Güneş tutulması büyük heyecan uyandırdı.

Dünyanın değişik noktalarında gözlenen parçalı Güneş tutulması büyük heyecan uyandırdı. - Sputnik Türkiye
1/8
© Sputnik / Sertaç Kayar

Dünyanın değişik noktalarında gözlenen parçalı Güneş tutulması büyük heyecan uyandırdı.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Yaklaşık 3 saat boyunca gerçekleşen parçalı Güneş tutulması Avrupa’da, Kuzey Afrika’nın doğu kesiminde, Ortadoğu’da ve Asya’nın batı bölgelerinde gözlemlendi.

Yaklaşık 3 saat boyunca gerçekleşen parçalı Güneş tutulması Avrupa’da, Kuzey Afrika’nın doğu kesiminde, Ortadoğu’da ve Asya’nın batı bölgelerinde gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
2/8
© Sputnik / Sertaç Kayar

Yaklaşık 3 saat boyunca gerçekleşen parçalı Güneş tutulması Avrupa’da, Kuzey Afrika’nın doğu kesiminde, Ortadoğu’da ve Asya’nın batı bölgelerinde gözlemlendi.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Türkiye‘de saat 12:33 ve 15:05 arasında görülen tutulma, birçok kentte gözlendi.

Türkiye‘de saat 12:33 ve 15:05 arasında görülen tutulma, birçok kentte gözlendi. - Sputnik Türkiye
3/8
© Sputnik / Sertaç Kayar

Türkiye‘de saat 12:33 ve 15:05 arasında görülen tutulma, birçok kentte gözlendi.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Parçalı Güneş tutulması dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Diyarbakır'da da gözlemlendi.

Parçalı Güneş tutulması dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Diyarbakır&#x27;da da gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
4/8
© Sputnik / Sertaç Kayar

Parçalı Güneş tutulması dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Diyarbakır'da da gözlemlendi.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır’ın tarihi Zerzevan Kalesi’nde bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar değişik materyallerden oluşturdukları filtrelerle tutulmayı izledi.

Diyarbakır’ın tarihi Zerzevan Kalesi’nde bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar değişik materyallerden oluşturdukları filtrelerle tutulmayı izledi. - Sputnik Türkiye
5/8
© Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır’ın tarihi Zerzevan Kalesi’nde bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar değişik materyallerden oluşturdukları filtrelerle tutulmayı izledi.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Çınar Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen “Parçalı Güneş Tutulması Gözlem Etkinliği”nde çocuklar heyecanlı anlar yaşadı.

Çınar Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen “Parçalı Güneş Tutulması Gözlem Etkinliği”nde çocuklar heyecanlı anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye
6/8
© Sputnik / Sertaç Kayar

Çınar Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen “Parçalı Güneş Tutulması Gözlem Etkinliği”nde çocuklar heyecanlı anlar yaşadı.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Yaklaşık 3 saat süren tutulmaya yerli ve yabancı basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 3 saat süren tutulmaya yerli ve yabancı basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. - Sputnik Türkiye
7/8
© Sputnik / Sertaç Kayar

Yaklaşık 3 saat süren tutulmaya yerli ve yabancı basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Bir sonraki Güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027 tarihinde gözlenebilecek.

Bir sonraki Güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027 tarihinde gözlenebilecek. - Sputnik Türkiye
8/8
© Sputnik / Sertaç Kayar

Bir sonraki Güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027 tarihinde gözlenebilecek.

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