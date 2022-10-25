Diyarbakır'ın tarihi Zerzevan Kalesi'nde Güneş tutulması heyecanı

Dünyanın değişik noktalarında gözlenen parçalı Güneş tutulması büyük heyecan uyandırdı.
Dünyanın değişik noktalarında gözlenen parçalı Güneş tutulması büyük heyecan uyandırdı.
Yaklaşık 3 saat boyunca gerçekleşen parçalı Güneş tutulması Avrupa’da, Kuzey Afrika’nın doğu kesiminde, Ortadoğu’da ve Asya’nın batı bölgelerinde gözlemlendi.
Yaklaşık 3 saat boyunca gerçekleşen parçalı Güneş tutulması Avrupa’da, Kuzey Afrika’nın doğu kesiminde, Ortadoğu’da ve Asya’nın batı bölgelerinde gözlemlendi.
Türkiye‘de saat 12:33 ve 15:05 arasında görülen tutulma, birçok kentte gözlendi.
Türkiye‘de saat 12:33 ve 15:05 arasında görülen tutulma, birçok kentte gözlendi.
Parçalı Güneş tutulması dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Diyarbakır'da da gözlemlendi.
Parçalı Güneş tutulması dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Diyarbakır'da da gözlemlendi.
Diyarbakır’ın tarihi Zerzevan Kalesi’nde bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar değişik materyallerden oluşturdukları filtrelerle tutulmayı izledi.
Diyarbakır’ın tarihi Zerzevan Kalesi’nde bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar değişik materyallerden oluşturdukları filtrelerle tutulmayı izledi.
Çınar Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen “Parçalı Güneş Tutulması Gözlem Etkinliği”nde çocuklar heyecanlı anlar yaşadı.
Çınar Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen “Parçalı Güneş Tutulması Gözlem Etkinliği”nde çocuklar heyecanlı anlar yaşadı.
Yaklaşık 3 saat süren tutulmaya yerli ve yabancı basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık 3 saat süren tutulmaya yerli ve yabancı basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.
Bir sonraki Güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027 tarihinde gözlenebilecek.
Bir sonraki Güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027 tarihinde gözlenebilecek.