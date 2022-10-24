https://sputniknews.com.tr/20221024/yuan-dolar-karsisinda-tarihi-dusuk-seviyeye-geriledi-1062655138.html
Yuan, dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi
Yuan, dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi
Çin'de ekonomik gidişata yönelik artan endişelerle dolar/yuan paritesi uluslararası piyasada 7,33'le rekor kırdı. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T17:09+0300
2022-10-24T17:09+0300
2022-10-24T17:09+0300
dünya
yuan
dolar
ekonomi
kurultay
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Dolar, diğer ülke para birimleri karşısında güçlenmeye devam ederken, son olarak bu para birimleri arasına Çin yuanı da katıldı.Çin'de ülkeyi gelecek 5 yılda yönetecek Komünist Parti (ÇKP), 20. Ulusal Kongresi'nin ardından yönetim organlarını belirlerken, büyümenin aksayabileceği ve bölgede tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler yuanı dolar karşısında tarihi düşük seviyeye taşıdı.Temmuz ayından bu yana yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/yuan paritesi offshore piyasada 7.33'le tarihi zirvesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1.4 artışla 7.3280 seviyesinde bulunuyor.Analistler, Çin'de bugün açıklanan verilere göre ülkenin üçüncü çeyrekte yüzde 3.9 büyüyerek beklentileri geride bırakmasına karşın, verinin alt kalemleri ve özellikle perakende satışların tahminlerin altında kalmasının ekonomiye ilişkin soru işaretlerini artırdığını ifade etti.Ülkede tüketimin özellikle üçüncü çeyreğin son ayında önemli derecede azaldığını, işsizliğin yükseldiğini ve ihracatın yavaşladığına dikkati çeken analistler, Çin ekonomisi için gelecek dönemin zorlu geçebileceğini bildirdi.Analistler, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 'sıfır vaka' politikası ve dünyada artan resesyon riskinin doları yuan karşısında desteklediğini belirtti.Öte yandan, Çin hükümetinin harcamaları artırması ve Çin Merkez Bankası'nın piyasalara daha fazla likidite sağlayacağı beklentilerinin arttığını aktaran analistler, bu beklentilerin de yuanı baskıladığını söyledi.
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yuan, dolar, ekonomi, kurultay
yuan, dolar, ekonomi, kurultay
Yuan, dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi
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Çin'de ekonomik gidişata yönelik artan endişelerle dolar/yuan paritesi uluslararası piyasada 7,33'le rekor kırdı.
Dolar, diğer ülke para birimleri karşısında güçlenmeye devam ederken, son olarak bu para birimleri arasına Çin yuanı da katıldı.
Çin'de ülkeyi gelecek 5 yılda yönetecek Komünist Parti (ÇKP), 20. Ulusal Kongresi'nin ardından yönetim organlarını belirlerken, büyümenin aksayabileceği ve bölgede tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler yuanı dolar karşısında tarihi düşük seviyeye taşıdı.
Temmuz ayından bu yana yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/yuan paritesi offshore piyasada 7.33'le tarihi zirvesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1.4 artışla 7.3280 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, Çin'de bugün açıklanan verilere göre ülkenin üçüncü çeyrekte yüzde 3.9 büyüyerek beklentileri geride bırakmasına karşın, verinin alt kalemleri ve özellikle perakende satışların tahminlerin altında kalmasının ekonomiye ilişkin soru işaretlerini artırdığını ifade etti.
Ülkede tüketimin özellikle üçüncü çeyreğin son ayında önemli derecede azaldığını, işsizliğin yükseldiğini ve ihracatın yavaşladığına dikkati çeken analistler, Çin ekonomisi için gelecek dönemin zorlu geçebileceğini bildirdi.
Analistler, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 'sıfır vaka' politikası ve dünyada artan resesyon riskinin doları yuan karşısında desteklediğini belirtti.
Öte yandan, Çin hükümetinin harcamaları artırması ve Çin Merkez Bankası'nın piyasalara daha fazla likidite sağlayacağı beklentilerinin arttığını aktaran analistler, bu beklentilerin de yuanı baskıladığını söyledi.