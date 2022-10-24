https://sputniknews.com.tr/20221024/yazar-cehiz-sanat-insan-kurtarir-zihin-temizler-1062648593.html

Yazar Cehiz: Sanat insan kurtarır, zihin temizler

Yazar Cehiz: Sanat insan kurtarır, zihin temizler

Yazar Cehiz, “Bence aile içinde de iyi eğitilmedik, eğitim kurumlarında da iyi eğitilmedik. Vasat, vasatın altı eğitim gördük. Kendimizi geliştirmemiz... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T14:55+0300

2022-10-24T14:55+0300

2022-10-24T14:57+0300

yazar

sanat

görüş

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Yazar Neşe Cehiz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Cehiz, “Yazı yazmak bizden zaman ister. Başka şeylerden özveride bulunmayı gerektirir. Birçok yazar ikinci bir iş yaparlar. Yazarların genelde başka bir mesleği vardır, bunun yanı sıra yazmaya çabalarız. Yazma serüveni iyi bir okur olmakla başlıyor” şeklinde konuştu.“Aile kavramı da, dokunulmazlığı da beni tiksindiriyor” diyen Cehiz, “Çocukluğumuz taciz hikayeleri ile dolu. Şu anda bir şey değişti mi? Hayır, aynı şekilde devam ediyor. Çocukların çok iyi korunması gerekiyor. Pedofili, bence dünyanın en korkunç suçlarından biri ve bu, beni çok tiksindiriyor. Bunu yapanlar da çoğunlukla ailesi olan, çocuğu olan babalar olunca daha da korkunç hale geliyor. Yeryüzünde sinirimi bozabilecek en korkunç konulardan biri bu” dedi.‘Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor’Cehiz, “Yaşadığımız toplumda -herkes az çok biliyor- kötü eğitildik. Bence aile içinde de iyi eğitilmedik, eğitim kurumlarında da iyi eğitilmedik. Vasat, vasatın altı eğitim gördük. Sonra da bu insanlardan bir şeyler bekliyoruz. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, oradan sıyrılabilmemiz için. Ben bunu edebiyata bağlanarak okuyarak yaptım, keşke herkes kendisi için bir yol bulabilse. Bu her zaman edebiyat olmayabilir. Sanat insan kurtarır, insanın zihnini temizler” şeklinde konuştu.‘Tamamen inançla yürüyen bir sistem olması benim adıma rahatsız edici’Cehiz, “(Nepal’de) Aşırı bir tapınma hali, 2 metre arayla sürekli tapınma yerleri… İnsanlar günlerini sürekli tapınmayla mı geçiriyor kuşkusuna kapılmıştım. Kitabı yazmadan önce elbette Hinduizm ve Budizm üzerine çalıştım... Nepal veya Hindistan, oradaki ritüeller, tapınma aşırılığı mutlaka her gideni etkiliyordur. Galiba çıkış noktam o oldu. Bunu mu görmeye geldim duygusuna kapıldım. Sanki tamamen inançla yürüyen bir sistem olması benim adıma rahatsız edici…” şeklinde sözlerini sürdürdü.

https://sputniknews.com.tr/20221023/yazar-yucel-hicbir-zaman-insanlari-irrasyonel-dusuncelere-sevkedecek-tavir-gutmedim-1062641890.html

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2022

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yazar, sanat