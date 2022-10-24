https://sputniknews.com.tr/20221024/yargitaydan-icap-nobeti-karari--1062637884.html

Yargıtay'dan icap nöbeti kararı: İcap nöbetinde geçen sürenin tamamı mesai sayılmaz

Yargıtay'dan icap nöbeti kararı: İcap nöbetinde geçen sürenin tamamı mesai sayılmaz

Yargıtay, sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; icap (ev) nöbetinde geçen sürenin haftalık fazla... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T10:46+0300

2022-10-24T10:46+0300

2022-10-24T10:46+0300

türkiye

yargıtay

doktor

nöbet

mahkeme

mahkeme kararı

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Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde bilgi işlem görevlisi olarak çalışan personel, iş sözleşmesine haklı bir sebep bulunmaksızın işveren tarafından son verildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım diğer işçilik alacaklarının davalılardan tahsili talebiyle İş Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemede ifade veren davalı kurum, davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı kurum temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.İçtihat metni niteliğindeki kararda; icap nöbetinde geçen sürenin fazla çalışma sayılıp sayılmayacağına açıklık getirildi. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda; davacı tanık anlatımlarından hareketle, davacının haftanın 5 günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştığı, bir günü ise saat 17.00'den sonra sabah 8.00' e kadar icap nöbeti tuttuğu, buna göre davacının haftanın 4 günü 08.00-17.00 saatleri arasında bir saat ara dinlenme ile bir günü ise 24 saat çalışarak haftada 11 saat fazla çalışma yaptığı kabulüne göre hesaplama yapıldığı hatırlatıldı. 24 saatlik çalışmadan ara dinlenme süresi düşülmediği hatırlatıldı.Dosya çerçevesindeki belgelere göre, davacının icap nöbeti tuttuğunda kaç kez göreve geldiği ve görevin kaç saat sürdüğü net olarak tespit edilememekte olup fiili olarak davacının nöbetlerde iş başında geçirdiği sürenin belirlenmesi ve buna bağlı olarak haftalık ne kadar fazla mesai yaptığının tespiti mümkün gözükmediğine dikkat çekildi.Davacının icap nöbeti sırasında işyerinde olmadığı evinde veya tercih ettiği başka bir yerde zamanını geçirdiği, çağrılması durumunda göreve gittiği dolayısıyla çağrılmadığı zamanlarda imkanı ölçüsünde serbest hareket edebildiği vurgulandı. Yapılan işin niteliği gereği icap nöbeti esnasında sadece çağrılma durumunda iş yerine gidiliyor olunsa da geri kalan zamanı işçinin tamamen özgür hareket ederek geçirmesi de beklenemeyeceğinin altı çizildi.Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20221023/yargitaydan-emsal-tefecilik-karari-para-alan-da-veren-de-sucludur-1062611844.html

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