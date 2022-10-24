https://sputniknews.com.tr/20221024/tbmm-baskani-sentop-isvec-meclis-baskani-norlen-ve-finlandiya-meclis-baskanvekili-rinne-ile-gorustu-1062657929.html

TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ve Finlandiya Meclis Başkanvekili Rinne ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ve Finlandiya Meclis Başkanvekili Rinne ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norlen ve Finlandiya Parlamentosu Birinci Başkanvekili Antti Rinne ile bir araya geldi. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T19:45+0300

2022-10-24T19:45+0300

2022-10-24T19:45+0300

türkiye

finlandiya

isveç

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059584472_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_1a9d37fd26c704542694091bb81f97e8.jpg

Kırım Platformu Birinci Parlamenter Zirvesi'nin yapılacağı Westin Otel'de gerçekleşen görüşmede Şentop, her iki ülkenin parlamento başkanlarıyla daha önce de çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, İsveç'te geçen ay yapılan seçimlerden sonra yeniden Parlamento Başkanlığına seçilen Norlen'i tebrik etti ve başarı dileklerinde bulundu.Finlandiya'nın, Üçlü Mutabakat Muhtırasına bağlılığını ve Finlandiya Parlamentosunun bu konudaki partiler üstü tutumundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentop, "Bu kapsamda yeni İsveç Hükümetinin, Üçlü Mutabakat Muhtırasıyla altına imza atılan taahhütlere bağlı olduğuna dair açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, Başbakan Kristersson'un göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerinden birini ülkemize gerçekleştirmek istemesi de yeni Hükümetin bu konudaki kararlılığını gösteriyor." dedi.Öte yandan Şentop, Türkiye'nin, her iki ülkenin NATO üyeliği onay süreciyle ilgili başından bu yana olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyledi.İsveç ve Finlandiya'nın, kendi güvenliklerini garanti altına alma amacıyla NATO'ya girmek istediğini belirten Şentop, Türkiye'nin de NATO üyeliğine aynı gerekçeyle yaklaştığına dikkat çekti.Türkiye'nin, kendisine karşı 40 yıldır faaliyet gösteren PKK terör örgütüyle mücadele konusunda NATO üyelerinden beklediği desteği bulamadığını vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:Şentop, görüşmenin sonunda, "İnşallah hükümetler arasındaki görüşmeler bu konuyu sonuç alıcı şekle dönüştürecektir" diye konuştu.

finlandiya

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, finlandiya, isveç, nato