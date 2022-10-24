Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221024/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-arap-birligi-zirvesine-katilmayacak--1062633456.html
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Arap Birliği zirvesine katılmayacak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Arap Birliği zirvesine katılmayacak
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kulağındaki sağlık problemi nedeniyle uzun süreli yolculuk yapamadığını ve bu nedenle... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T03:24+0300
2022-10-24T03:24+0300
dünya
suudi arabistan
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
cezayir
arap birliği
zirve
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062348254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf6c046b1b205e514ec5c3e748b2c486.jpg
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, ülkesini temsilen Veliaht Prens Bin Selman'ın Cezayir'deki Arap Birliği zirvesine katılması talimatını verdiği ancak Veliaht Prensin sağlık problemi nedeniyle Zirve'ye katılamayacağı belirtildi.Bin Selman'ın sağlık ekiplerinin kulağında oluşabilecek barotravma riski nedeniyle uzun süreli uçak yolculuğundan kaçınmasını tavsiye ettiği kaydedilen açıklamada, "Yolculuğun uzun ve gidiş ile dönüşün 24 saat gibi kısa bir süre içinde gerçekleşecek olması Veliaht Prens'in Cezayir'i ziyaret etmesini imkansız kılıyor" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Kral Selman bin Abdulaziz'in ülkesinin Cezayir'in destekçisi olduğunu vurguladığı ve Arap Birliği zirvesine katılmak üzere bir heyet gönderdiği aktarıldı.Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile telefonda görüştüğü, Bin Selman'ın, Cumhurbaşkanı Tebbun’a, doktorların seyahat etmemesi yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda Arap Birliği Zirvesi'ne katılamayacağını üzülerek aktardığı kaydedilmişti.Veliaht Prens Bin Selman, daha önce Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Cezayir’e gerçekleştireceği ziyaretini de son anda iptal etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221017/suudi-arabistan-krali-selman-irani-guven-insa-edici-ciddi-adimlar-atmaya-cagiriyoruz-1062390993.html
suudi arabistan
cezayir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062348254_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2356c36bcf0de5ec44e24bc4a5a3b874.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), cezayir, arap birliği, zirve
suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), cezayir, arap birliği, zirve

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Arap Birliği zirvesine katılmayacak

03:24 24.10.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
 Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
Abone olTelegram
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kulağındaki sağlık problemi nedeniyle uzun süreli yolculuk yapamadığını ve bu nedenle Cezayir'deki Arap Birliği zirvesine katılamayacağını açıkladı.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, ülkesini temsilen Veliaht Prens Bin Selman'ın Cezayir'deki Arap Birliği zirvesine katılması talimatını verdiği ancak Veliaht Prensin sağlık problemi nedeniyle Zirve'ye katılamayacağı belirtildi.
Bin Selman'ın sağlık ekiplerinin kulağında oluşabilecek barotravma riski nedeniyle uzun süreli uçak yolculuğundan kaçınmasını tavsiye ettiği kaydedilen açıklamada, "Yolculuğun uzun ve gidiş ile dönüşün 24 saat gibi kısa bir süre içinde gerçekleşecek olması Veliaht Prens'in Cezayir'i ziyaret etmesini imkansız kılıyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Kral Selman bin Abdulaziz'in ülkesinin Cezayir'in destekçisi olduğunu vurguladığı ve Arap Birliği zirvesine katılmak üzere bir heyet gönderdiği aktarıldı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile telefonda görüştüğü, Bin Selman'ın, Cumhurbaşkanı Tebbun’a, doktorların seyahat etmemesi yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda Arap Birliği Zirvesi'ne katılamayacağını üzülerek aktardığı kaydedilmişti.
Veliaht Prens Bin Selman, daha önce Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Cezayir’e gerçekleştireceği ziyaretini de son anda iptal etmişti.
Kral Selman bin Abdulaziz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
DÜNYA
Suudi Arabistan Kralı Selman: İran'ı güven inşa edici ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz
17 Ekim, 04:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала