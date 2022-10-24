https://sputniknews.com.tr/20221024/samda-siddetli-patlama-sesleri-saldirilardan-israil-sorumlu-olabilir-1062650141.html
Şam'da şiddetli patlama sesleri
Şam'da şiddetli patlama sesleri
Suriye'nin başkenti Şam'da iki patlama sesi duyuldu. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T15:15+0300
2022-10-24T15:15+0300
2022-10-24T15:15+0300
dünya
suriye
patlama
israil
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Suriye'nin başkenti Şam'da yüksek sesli iki patlama duyuldu. Suriye medyası, patlamalara İsrail saldırısının neden olabileceğini söyledi.İsrail, 2011'den bu yana beri Suriye'de İran ve İran destekli hedefler olarak nitelendirdiği hedeflere saldırılar düzenliyor.
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suriye, patlama, israil
Şam'da şiddetli patlama sesleri
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Suriye'nin başkenti Şam'da iki patlama sesi duyuldu.
Suriye'nin başkenti Şam'da yüksek sesli iki patlama duyuldu. Suriye medyası, patlamalara İsrail saldırısının neden olabileceğini söyledi.
İsrail, 2011'den bu yana beri Suriye'de İran ve İran destekli hedefler olarak nitelendirdiği hedeflere saldırılar düzenliyor.