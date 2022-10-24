Türkiye
SON DAKİKA | Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, 'kirli bomba' saldırısı düzenleyip Moskova'yı suçlamayı planlıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221024/sahika-ercumenin-topladigi-atiklar-kupaya-donusecek-1062646477.html
Şahika Ercümen'in topladığı atıklar kupaya dönüşecek
Şahika Ercümen'in topladığı atıklar kupaya dönüşecek
Şahika Ercümen, deniz temizliğine dikkat çekmek için gerçekleştirilen proje doğrultusunda suyun altındaki atıkları topladı. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T14:04+0300
2022-10-24T14:04+0300
spor
şahika ercümen
heykel
kupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062646320_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_4116d5975b2f99de5a4883b56923c293.jpg
Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, deniz temizliğine dikkat çekmek için gerçekleştirilen proje doğrultusunda Marmara Denizi'ne dalarak, suyun altındaki atıkları topladı.Şahika Ercümen’in topladığı atıklar dünyanın önde gelen heykeltıraşlarından Seçkin Pirim tarafından özel bir heykel kupaya dönüştürülerek Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’nın trofe birincisine ödül heykelciği olarak verilecek.28-30 Ekim tarihleri arasında İstanbul Boğazı'nda yapılacak olan yat yarışları öncesinde gerçekleştirilen organizasyonda Şahika Ercümen, farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiği dalışla denizdeki atıkları topladı.Başarılı dalışçı, gerçekleşen organizasyon öncesinde, "Deniz yaşamının tüm ekosistem için hayati önem taşıdığını bilmemiz ve bu konuda sorumlu davranmamız gerekiyor. Denizlerden Atık Toplama projesinin de bu konudaki farkındalığı artırmaya yönelik atılan önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Çıkan atıkların özel bir ödüle dönüşmesi ve deniz sporları alanındaki en prestijli organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın kazananına verilecek olması da heyecan verici" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221019/mitolojik-kahramanlar-su-alti-heykel-galerisinde-ilk-ziyaretcisi-sahika-ercumen-oldu-1062479333.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062646320_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_7bf23abcdef9e63eee605b5314a2f204.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şahika ercümen, heykel, kupa
şahika ercümen, heykel, kupa

Şahika Ercümen'in topladığı atıklar kupaya dönüşecek

14:04 24.10.2022
© İHAŞahika Ercümen
Şahika Ercümen - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© İHA
Abone olTelegram
Şahika Ercümen, deniz temizliğine dikkat çekmek için gerçekleştirilen proje doğrultusunda suyun altındaki atıkları topladı.
Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, deniz temizliğine dikkat çekmek için gerçekleştirilen proje doğrultusunda Marmara Denizi'ne dalarak, suyun altındaki atıkları topladı.
Şahika Ercümen’in topladığı atıklar dünyanın önde gelen heykeltıraşlarından Seçkin Pirim tarafından özel bir heykel kupaya dönüştürülerek Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’nın trofe birincisine ödül heykelciği olarak verilecek.
28-30 Ekim tarihleri arasında İstanbul Boğazı'nda yapılacak olan yat yarışları öncesinde gerçekleştirilen organizasyonda Şahika Ercümen, farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiği dalışla denizdeki atıkları topladı.
Başarılı dalışçı, gerçekleşen organizasyon öncesinde, "Deniz yaşamının tüm ekosistem için hayati önem taşıdığını bilmemiz ve bu konuda sorumlu davranmamız gerekiyor. Denizlerden Atık Toplama projesinin de bu konudaki farkındalığı artırmaya yönelik atılan önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Çıkan atıkların özel bir ödüle dönüşmesi ve deniz sporları alanındaki en prestijli organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın kazananına verilecek olması da heyecan verici" ifadelerini kullandı.
Mitolojik kahramanlar Su Altı Heykel Galerisi'nde: İlk ziyaretçisi Şahika Ercümen oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
MULTİMEDYA
Mitolojik kahramanlar Su Altı Heykel Galerisi'nde: İlk ziyaretçi Şahika Ercümen oldu
19 Ekim, 12:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала