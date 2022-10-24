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SON DAKİKA | Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, 'kirli bomba' saldırısı düzenleyip Moskova'yı suçlamayı planlıyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221024/rusya-savunma-bakanligi-kiev-kirli-bomba-saldirisi-duzenleyip-moskovayi-suclamayi-planliyor-1062647860.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, 'kirli bomba' saldırısı düzenleyip Moskova'yı suçlamayı planlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, 'kirli bomba' saldırısı düzenleyip Moskova'yı suçlamayı planlıyor
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Ukrayna'nın radyoaktif maddeler içeren 'kirli bomba' saldırısı... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T14:16+0300
2022-10-24T14:16+0300
ukrayna krizi
rusya
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rusya
rusya

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, 'kirli bomba' saldırısı düzenleyip Moskova'yı suçlamayı planlıyor

14:16 24.10.2022
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Ukrayna'nın radyoaktif maddeler içeren 'kirli bomba' saldırısı düzenleyerek bunun Rus nükleer mühimmatının infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştiğini öne sürmeyi planladığını söyledi.

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