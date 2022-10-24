https://sputniknews.com.tr/20221024/rusya-savunma-bakanligi-kiev-kirli-bomba-saldirisi-duzenleyip-moskovayi-suclamayi-planliyor-1062647860.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, 'kirli bomba' saldırısı düzenleyip Moskova'yı suçlamayı planlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, 'kirli bomba' saldırısı düzenleyip Moskova'yı suçlamayı planlıyor
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Ukrayna'nın radyoaktif maddeler içeren 'kirli bomba' saldırısı... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T14:16+0300
2022-10-24T14:16+0300
2022-10-24T14:16+0300
ukrayna krizi
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, 'kirli bomba' saldırısı düzenleyip Moskova'yı suçlamayı planlıyor
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Ukrayna'nın radyoaktif maddeler içeren 'kirli bomba' saldırısı düzenleyerek bunun Rus nükleer mühimmatının infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştiğini öne sürmeyi planladığını söyledi.