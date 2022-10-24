https://sputniknews.com.tr/20221024/rusya-disisleri-abd-uaea-konferansina-katilacak-olan-rus-heyetine-vize-vermedi-1062657032.html

Rusya Dışişleri: ABD, UAEA konferansına katılacak olan Rus heyetine vize vermedi

Rusya Dışişleri: ABD, UAEA konferansına katılacak olan Rus heyetine vize vermedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) düzenlediği ’21. Yüzyılda Nükleer Enerji’ adlı... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T19:01+0300

2022-10-24T19:01+0300

2022-10-24T19:03+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052588216_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_08c3eb5564b1b510d26a1c700e235654.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan konuya ilişkin yorumunda, ABD’nin UAEA’nın 26-28 Ekim tarihlerinde Washington’da düzenleyeceği ‘21. Yüzyılda Nükleer Enerji’ adlı uluslararası bakanlar konferansına katılacak olan, Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom ve Rostehnadzor temsilcilerinin yer alacağı Rus heyetine vize vermediği belirtildi.Açıklamada, “ABD, ilgili başvuruları önceden belirlenmiş prosedüre uygun olarak sunmasına rağmen Rus delegelerine bir türlü vize vermedi. Böylelikle Rusya'nın UAEA himayesinde önemli bir uluslararası etkinliğe katılımı kesinlikle kabul edilemez bir şekilde ve hiçbir gerekçe gösterilmeden engellenmiş oldu” ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20220921/uaea-rusya-ve-ukrayna-ile-zaporojye-guvenlik-bolgesi-konusunda-muzakerelere-basladi-1061487943.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)