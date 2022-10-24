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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221024/rusya-disisleri-abd-uaea-konferansina-katilacak-olan-rus-heyetine-vize-vermedi-1062657032.html
Rusya Dışişleri: ABD, UAEA konferansına katılacak olan Rus heyetine vize vermedi
Rusya Dışişleri: ABD, UAEA konferansına katılacak olan Rus heyetine vize vermedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) düzenlediği ’21. Yüzyılda Nükleer Enerji’ adlı... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T19:01+0300
2022-10-24T19:03+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan konuya ilişkin yorumunda, ABD’nin UAEA’nın 26-28 Ekim tarihlerinde Washington’da düzenleyeceği ‘21. Yüzyılda Nükleer Enerji’ adlı uluslararası bakanlar konferansına katılacak olan, Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom ve Rostehnadzor temsilcilerinin yer alacağı Rus heyetine vize vermediği belirtildi.Açıklamada, “ABD, ilgili başvuruları önceden belirlenmiş prosedüre uygun olarak sunmasına rağmen Rus delegelerine bir türlü vize vermedi. Böylelikle Rusya'nın UAEA himayesinde önemli bir uluslararası etkinliğe katılımı kesinlikle kabul edilemez bir şekilde ve hiçbir gerekçe gösterilmeden engellenmiş oldu” ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220921/uaea-rusya-ve-ukrayna-ile-zaporojye-guvenlik-bolgesi-konusunda-muzakerelere-basladi-1061487943.html
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rusya, abd, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rusya, abd, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

Rusya Dışişleri: ABD, UAEA konferansına katılacak olan Rus heyetine vize vermedi

19:01 24.10.2022 (güncellendi: 19:03 24.10.2022)
© Sputnik / Alexey VitvitskyRusya-ABD müzakereleri - Cenevre, Rusya ABD
Rusya-ABD müzakereleri - Cenevre, Rusya ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) düzenlediği ’21. Yüzyılda Nükleer Enerji’ adlı uluslararası bakanlar konferansına katılacak olan Rus heyetine vize vermediğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan konuya ilişkin yorumunda, ABD’nin UAEA’nın 26-28 Ekim tarihlerinde Washington’da düzenleyeceği ‘21. Yüzyılda Nükleer Enerji’ adlı uluslararası bakanlar konferansına katılacak olan, Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom ve Rostehnadzor temsilcilerinin yer alacağı Rus heyetine vize vermediği belirtildi.
Açıklamada, “ABD, ilgili başvuruları önceden belirlenmiş prosedüre uygun olarak sunmasına rağmen Rus delegelerine bir türlü vize vermedi. Böylelikle Rusya'nın UAEA himayesinde önemli bir uluslararası etkinliğe katılımı kesinlikle kabul edilemez bir şekilde ve hiçbir gerekçe gösterilmeden engellenmiş oldu” ifadeleri yer aldı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
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