https://sputniknews.com.tr/20221024/nytden-ukraynadaki-iran-ihalarina-iliskin-haber-sesini-duyduk-gorduk-ates-ettik-1062641288.html

NYT'den 'Ukrayna'daki İran İHA'larına' ilişkin haber: 'Sesini duyduk, gördük, ateş ettik'

NYT'den 'Ukrayna'daki İran İHA'larına' ilişkin haber: 'Sesini duyduk, gördük, ateş ettik'

New York Times gazetesi, İran'ın Rusya'ya 'Shahed-136' insansız hava araçları tedarik ettiği yönündeki iddiaları yeniden köpürterek, bir dizi tanıklığın yer... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T13:03+0300

2022-10-24T13:03+0300

2022-10-24T13:03+0300

ukrayna krizi

iran

rusya

insansız hava aracı (iha)

ukrayna

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Batı medyası, İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) tedarik ettiği iddialarına geniş şekilde yer vermeye devam ediyor.New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, iddia yeniden gündeme getirilerek Ukrayna'nın 'başarılı tekniklerle' söz konusu araçları püskürttüğü öne sürüldü.Gazeteye demeç veren Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Sak, "Engellere rağmen Ukrayna ordusu, Rusya'nın ağustos ayında İran'dan satın aldığı Shahed-136 İHA'larının yüzde 70'inden fazlasını rutin olarak vurdu" dedi.Ukrayna ordusu, geçen hafta yaptığı açıklamada, bahsi geçen İHA'ları ilk olarak 13 Eylül'de ülkenin doğusunda düşürdüğünü ve o zamandan beri en 237'sinin yok edildiğini iddia etmişti.Sak, konuya ilişkin, "Yeni gerçekliğe hızla uyum sağlamaya çalışıyoruz" yorumunu yaptı.Öte yandan haberde, "Kiev'de üç polis, tanıkların motorlu testere motoru gibi ses çıkardığını ve ardından çatıların üzerinden kendilerine doğru uçtuğunu söylediği üçgen şeklindeki İHA'ları Kalaşnikof tüfekleriyle düşürdü. Emniyette atış eğitmeni olan Aleksandr Kravçuk, 'Karar vermek için çok az zaman vardı' dedi" ifadelerine yer verildi.Ayrıca haberde, "Şarjöründeki 30 mermiyi de boşalttığını ve uçuştaki hızını hesaba katmak için aracın önün kısmına nişan almaya çalıştığını söyleyen Kravçuk, insansız hava aracının rotasından saptığını ve düştüğü yerden yaklaşık 75 metre uzakta havaya uçtuğunu söyledi. Kravçuk, 'Sesini duyduk, gördük, sonra ateş açtık' diye konuştu" denildi.Daha önce İran ve Rusya, Batılı yetkililer ve medyanın iddialarının gerçek dışı olduğunu defalarca dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221022/irandan-rusyaya-siha-tedariki-iddiasiyla-ab-ve-ingilterenin-getirdigi-yaptirimlara-tepki-1062595811.html

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iran, rusya, insansız hava aracı (iha), ukrayna