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MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin yöneticisi etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin yöneticisi etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargahı Suriye'de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Eyyüp... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T09:57+0300
2022-10-24T09:57+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla PKK/YPG'nin Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'PKK'ya 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü' belirlendi.Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221010/mit-kuzey-irakta-faaliyet-yuruten-pkk-mensubu-cekdar-kayayi-turkiyeye-getirdi-1062138202.html
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mit, terör, suriye, pkk, ypg
mit, terör, suriye, pkk, ypg

MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin yöneticisi etkisiz hale getirildi

09:57 24.10.2022
© AAMİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin yöneticisi etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin yöneticisi etkisiz hale getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargahı Suriye'de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla PKK/YPG'nin Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'PKK'ya 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü' belirlendi.
Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.
Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK'nın lojistik sorumlularından Çiyager Mamhuri kod adlı Çekdar Kaya'yı Türkiye'ye getirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
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10 Ekim, 10:04
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