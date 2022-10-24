https://sputniknews.com.tr/20221024/mitten-suriyede-operasyon-pkkypgnin-yoneticisi-etkisiz-hale-getirildi-1062636959.html

MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin yöneticisi etkisiz hale getirildi

MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin yöneticisi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargahı Suriye'de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Eyyüp... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T09:57+0300

2022-10-24T09:57+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla PKK/YPG'nin Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'PKK'ya 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü' belirlendi.Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221010/mit-kuzey-irakta-faaliyet-yuruten-pkk-mensubu-cekdar-kayayi-turkiyeye-getirdi-1062138202.html

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