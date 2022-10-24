Madenci yakınlarının avukatı: Olası failler istedikleri evraklara ulaşıyor, bizi sahadan çıkardılar

‘’Olayın 2’ci günü maden sahasından, ‘avukatlar dışarı’ diye çıkarıldık. Bizleri dışarı çıkarttıran kişi ise müessese müdürü. Emniyet müdür yardımcısı, 'Avukat Bey, derhal çıkıyorsunuz, müessese müdürünün talimatı ’ dedi ve bizi maden sahasından çıkarttı. Olası fail ve olası şüpheli hatta ileride olayın belki de en büyük tanıklarından olacak bir kişi, avukatların çıkartılması talimatını verebiliyor. Kendileri istedikleri odalara girip, istedikleri evraklara ulaşabiliyorlar. Soma’da delillerin nasıl karartıldığını, nezaretçi defterlerinin nasıl saklanıldığının bizzat tanığıyız. Buradaki delillerle bu kişilerin derhal temasının kesilmesi gerekiyor ve biz bunu savcıya da söyledik. Savcı Bey, ‘Yaralılar ve cenazeler çıkartılıyor. O konularla uğraşıyoruz’ diyor. İki gün sonra dijitallere el konulma kararı çıkartılıyor. İki gün çok uzun bir zaman dilimi değil. İki gün, iki saat bile bu tür konularda çok uzun bir zaman. Sensör kayıtlarına bakarsınız sensör adlarının eşleştirilmesini değiştirebilirler, saatlerle oynarsınız, olmayan yaşam odaları çizersiniz haritalara yalandan. Dijitallere erişiminiz olması bile çok sıkıntılı bir konu.’’