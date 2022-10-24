https://sputniknews.com.tr/20221024/limanlarin-ozellestirilmesine-yonelik-madde-kanun-teklifinden-cikarildi-1062664670.html

Limanların özelleştirilmesine yönelik madde kanun teklifinden çıkarıldı

Limanların özelleştirilmesine yönelik madde kanun teklifinden çıkarıldı

Cemevlerine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde yer alan limanların özelleştirilmesine yönelik madde, AK Parti milletvekillerinin verdiği... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T23:15+0300

2022-10-24T23:15+0300

2022-10-24T23:15+0300

türkiye

tbmm plan ve bütçe komisyonu

cemevi

liman

özelleştirme

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.AK Parti milletvekillerinin verdiği önergenin kabul edilmesiyle limanların özelleştirilmesine ilişkin 9. madde, tekliften çıkarıldı. Teklif metninden çıkarılan düzenleme şöyle:Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, başvuru ekindeki belgeler esas alınarak 15 gün içerisinde yapılacak değerlendirmeyi müteakiben başvuruda bulunan işletmeci şirketlere, ek sözleşme imzalanmak üzere 3 ayı geçmeyecek şekilde süre verilecek.Ek sözleşme imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı olarak açılmış davalardan feragat etmeleri şart olacak.İşletme hakkı verilmesi/devri sözleşmesinin süresinin 49 yıla uzatılmasına ilişkin ek sözleşme, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işletmeci şirketlerin sözleşmeye davet edilmesinden itibaren en geç 3 ay içinde imzalanması şartıyla yürürlüğe girecek.Ek sözleşme ile ilgili olarak Danıştay'dan görüş alınmayacak, uzatılan süre yatırım süresine eklenmeyecek.

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tbmm plan ve bütçe komisyonu, cemevi, liman, özelleştirme