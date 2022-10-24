https://sputniknews.com.tr/20221024/italyanin-yeni-basbakani-meloni-ilk-gorusmesini-macronla-gerceklestirdi--1062631649.html

İtalya'nın yeni başbakanı Meloni'nin görüştüğü ilk Avrupalı lider Macron oldu

İtalya'nın yeni başbakanı Meloni'nin görüştüğü ilk Avrupalı lider Macron oldu

İtalya'nın çiçeği burnunda başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Roma'da gayrıresmi görüşmede ilk kez bir araya geldi. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T01:07+0300

2022-10-24T01:07+0300

2022-10-24T01:09+0300

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İtalya'da dün yemin edip bugün başbakanlık koltuğuna oturan Giorgia Meloni, Katolik STK Aziz Egidio Topluluğu'nun barış etkinliğine katılmak üzere Roma'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Macron'un bir saati aşkın süren gayriresmi buluşmalarının samimi ve verimli geçtiği belirtildi.Açıklamada, iki liderin görüşmelerinde, Avrupa'nın gündemindeki yüksek enerji maliyetleri, Ukrayna'ya destek, zor ekonomik şartlar ile düzensiz göç konularına hızlı ve orta yanıtlar verme ihtiyacını ele aldıkları kaydedildi.Başbakanlık açıklamasında, "Meloni ve Macron, Avrupa'daki büyük ortak zorluklar ve karşılıklı ulusal çıkarlar açısından bir iş birliğine devam etme arzusu üzerinde mutabıklar" ifadesi kullanıldı.Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Twitter hesabından Meloni ile görüşürken çekilmiş bir fotoğraf karesiyle yaptığı paylaşımda, "Avrupalı ve komşu ülkeler olarak, halklarımızın dostluğu için İtalya ile üstlendiğimiz çalışmalara devam etmeliyiz. Bunu beraber diyalog ve hırsla yapmak, gençlere ve halklarımıza borçlu olduğumuz şeydir. Giorgia Meloni ile bu buluşmamız da bu yöndedir" değerlendirmesinde bulundu.Macron ayrıca, görüşmeyle alakalı İtalyan AGI ajansına yaptığı açıklamada, gayrı resmi bir görüşme yapmayı tercih ettiklerini ancak bu görüşmenin, hem İtalya-Fransa ilişkileri hem Avrupa Birliği çerçevesinde önemli bir görüşme olduğunu aktardı.Cumhurbaşkanı Macron, Meloni'nin İtalya'da başbakanlık koltuğuna oturmasından sonra kendisiyle yüz yüze görüşen ilk Avrupalı lider oldu.45 yaşındaki Giorgia Meloni, İtalya'da 25 Eylül'deki genel seçimlerden zaferle çıkan sağ ittifakın lideri olarak dün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın huzurunda yemin etmiş, bu sabah da başbakanlıkta selefi Mario Draghi'den görevi devralmıştı.İtalya'nın ilk kadın başbakanı olan Meloni, 2008'de erken seçimleri kazanıp başbakan olan Silvio Berlusconi'den bu yana seçim kazanarak başbakanlığa gelen ilk isim olmasının yanı sıra ülkede 1922-1943 döneminde iktidarda kalan faşist diktatör Benito Mussolini'den sonra iktidara gelen ilk aşırı sağcı başbakan oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221023/italyanin-yeni-basbakani-meloni-nato-ile-calismaya-hazirim-1062609779.html

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