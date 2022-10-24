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https://sputniknews.com.tr/20221024/isvec-savunma-bakani-natoya-finlandiya-ile-ayni-anda-kabul-edilmeliyiz-1062651134.html
İsveç Savunma Bakanı: NATO'ya Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz
İsveç Savunma Bakanı: NATO'ya Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin Finlandiya ile aynı anda NATO üyeliğine kabul edilmesi gerektiğini söyledi. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T16:02+0300
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Jonson ve Fin mevkidaşı Antti Kaikkonen, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.Jonson, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararı tarihi bir karardır. NATO üyeliğine Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz. Bunun için çalışmalar yapıyor, önlemler alıyoruz" ifadelerini kullandı.Jonson, ayrıca Finlandiya'nın savunma ve güvenlik konusunda en yakın ortakları olduğunu belirtti.Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen, İsveç'in ülkesinin en yakın ortağı olduğunu ve NATO'ya girildiğinde de bu ortaklığın devam edeceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221021/isvec-erdoganin-basbakanimizla-gorusme-talebini-kabul-etmesi-cok-iyi-haber-1062573893.html
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finlandiya, isveç, nato
finlandiya, isveç, nato

İsveç Savunma Bakanı: NATO'ya Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz

16:02 24.10.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDİsveç- Finlandiya- NATO
İsveç- Finlandiya- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin Finlandiya ile aynı anda NATO üyeliğine kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Jonson ve Fin mevkidaşı Antti Kaikkonen, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Jonson, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararı tarihi bir karardır. NATO üyeliğine Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz. Bunun için çalışmalar yapıyor, önlemler alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Jonson, ayrıca Finlandiya'nın savunma ve güvenlik konusunda en yakın ortakları olduğunu belirtti.
Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen, İsveç'in ülkesinin en yakın ortağı olduğunu ve NATO'ya girildiğinde de bu ortaklığın devam edeceğini vurguladı.
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