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https://sputniknews.com.tr/20221024/israil-ukraynaya-ihalarla-mucadeleyle-ilgili-istihbarat-sagladi-1062655929.html
‘İsrail, Ukrayna’ya İHA’larla mücadeleyle ilgili istihbarat sağladı’
‘İsrail, Ukrayna’ya İHA’larla mücadeleyle ilgili istihbarat sağladı’
New York Times, İsrail’in Ukrayna’ya, insansız hava araçlarına karşı mücadele için gereken istihbarat bilgilerini sunduğunu belirtti. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T17:38+0300
2022-10-24T17:38+0300
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nyt
ukrayna
israil
iha
insansız hava aracı (iha)
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Rusya’nın 13 Ekim’de Ukrayna’daki kritik altyapıya düzenlediği füze saldırısının ardından Ukrayna yönetimi İsrail’den hava savunma sistemlerini talep etti. İsrail, bu konuyu görüşmeyi reddetti.Haberde, İsrail’in görüşmeyi reddetmesinin sebebinin, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in, İsrail’in Ukrayna’ya silah vermesinin Rusya’yla devletler arası ilişkileri yıkacağı yönündeki tehdit olduğu kaydedildi. Ertesi gün İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz, İsrail’in Ukrayna’ya silah sağlamayacağını, desteklerinin sadece insani yardımla sınırlı kalacağını açıkladı. Gantz ayrıca Ukrayna’ya, erken uyarı sistemlerini geliştirmesine destek vereceklerini, bunun için hava savunma araçlarına olan ihtiyaçla ilgili bilgi istediklerini söyledi.New York Times’a konuşan bir Ukraynalı yetkili, bu bilginin İHA’ları düşürmek için yararlı olduğunu dile getirdi.
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the new york times (nyt), nyt, ukrayna, israil, iha, insansız hava aracı (iha)
the new york times (nyt), nyt, ukrayna, israil, iha, insansız hava aracı (iha)

‘İsrail, Ukrayna’ya İHA’larla mücadeleyle ilgili istihbarat sağladı’

17:38 24.10.2022
© REUTERS / SHANNON STAPLETONNew York Times
New York Times - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© REUTERS / SHANNON STAPLETON
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New York Times, İsrail’in Ukrayna’ya, insansız hava araçlarına karşı mücadele için gereken istihbarat bilgilerini sunduğunu belirtti.
Rusya’nın 13 Ekim’de Ukrayna’daki kritik altyapıya düzenlediği füze saldırısının ardından Ukrayna yönetimi İsrail’den hava savunma sistemlerini talep etti. İsrail, bu konuyu görüşmeyi reddetti.
Haberde, İsrail’in görüşmeyi reddetmesinin sebebinin, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in, İsrail’in Ukrayna’ya silah vermesinin Rusya’yla devletler arası ilişkileri yıkacağı yönündeki tehdit olduğu kaydedildi. Ertesi gün İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz, İsrail’in Ukrayna’ya silah sağlamayacağını, desteklerinin sadece insani yardımla sınırlı kalacağını açıkladı. Gantz ayrıca Ukrayna’ya, erken uyarı sistemlerini geliştirmesine destek vereceklerini, bunun için hava savunma araçlarına olan ihtiyaçla ilgili bilgi istediklerini söyledi.
New York Times’a konuşan bir Ukraynalı yetkili, bu bilginin İHA’ları düşürmek için yararlı olduğunu dile getirdi.
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