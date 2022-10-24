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https://sputniknews.com.tr/20221024/iran-rusyaya-40-dogalgaz-turbini-ihrac-edecek-1062651243.html
İran, Rusya'ya 40 doğalgaz türbini ihraç edecek
İran, Rusya'ya 40 doğalgaz türbini ihraç edecek
Petrol Bakanlığı bünyesindeki İran Gaz Mühendisliği ve Geliştirme Şirketi (IGEDC) Başkanı Reza Noushadi, Rusya'ya 40 doğalgaz türbini tedarik edilmesini... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T16:05+0300
2022-10-24T16:05+0300
dünya
iran
rusya
doğalgaz
gaz türbinleri
rüzgar türbini
ihracat
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IRNA haber ajansına konuşan Noushadi, "İran ve Rusya, İran yapımı 40 türbinin Rusya'ya gönderilmesine ilişkin ihracat anlaşmasını imzaladı" dedi.Noushadi, gaz sanayisi için gereken ekipmanın yüzde 85'inin İran'da üretildiğini ve bu kapasite sayesinde Rusya'yla 40 doğalgaz türbininin tedarikiyle ilgili anlaşmayı imzalayabildiklerini kaydetti.Noushadi, anlaşma bedeli ve türbinlerin tedarik süreleri hakkında bilgi paylaşmadı.Ukrayna krizi nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'dan doğalgaz ve petrol alımını azaltmış ve Moskova, bundan dolayı oluşan açığı kapatmak için Asya piyasalarına ağırlık vermişti.İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Gazprom, temmuzda 40 milyar dolar değerinde yatırımı öngören bir anlaşma imzalamıştı. İran enerji haber ajansı Shana'nın aktardığına göre Rus enerji şirketlerinin İran'ın gaz sektörüne 40 milyar dolar yatırım yapmasını içeren anlaşma ile Gazprom, İran'daki Kiş, Kuzey Pars ve altı gaz sahasının daha geliştirmesi için NIOC'a yardım edecek.IRNA da anlaşma ile Rus enerji şirketlerinin İran'ın gaz sektörüne 40 milyar dolar yatırım yapacaklarını yazmış ve söz konusu anlaşmayı 'Rusya'nın İran ekonomisine en büyük yatırımı' olarak nitelemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220719/rusyadan-iran-ekonomisine-simdiye-kadarki-en-buyuk-yatirim-40-milyon-dolarlik-anlasma-imzalandi-1058886986.html
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iran, rusya, doğalgaz, gaz türbinleri, rüzgar türbini, ihracat
iran, rusya, doğalgaz, gaz türbinleri, rüzgar türbini, ihracat

İran, Rusya'ya 40 doğalgaz türbini ihraç edecek

16:05 24.10.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERdoğalgaz
doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Petrol Bakanlığı bünyesindeki İran Gaz Mühendisliği ve Geliştirme Şirketi (IGEDC) Başkanı Reza Noushadi, Rusya'ya 40 doğalgaz türbini tedarik edilmesini öngören ihracat anlaşması imzaladıklarını açıkladı.
IRNA haber ajansına konuşan Noushadi, "İran ve Rusya, İran yapımı 40 türbinin Rusya'ya gönderilmesine ilişkin ihracat anlaşmasını imzaladı" dedi.
Noushadi, gaz sanayisi için gereken ekipmanın yüzde 85'inin İran'da üretildiğini ve bu kapasite sayesinde Rusya'yla 40 doğalgaz türbininin tedarikiyle ilgili anlaşmayı imzalayabildiklerini kaydetti.
Noushadi, anlaşma bedeli ve türbinlerin tedarik süreleri hakkında bilgi paylaşmadı.
Ukrayna krizi nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'dan doğalgaz ve petrol alımını azaltmış ve Moskova, bundan dolayı oluşan açığı kapatmak için Asya piyasalarına ağırlık vermişti.
İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Gazprom, temmuzda 40 milyar dolar değerinde yatırımı öngören bir anlaşma imzalamıştı. İran enerji haber ajansı Shana'nın aktardığına göre Rus enerji şirketlerinin İran'ın gaz sektörüne 40 milyar dolar yatırım yapmasını içeren anlaşma ile Gazprom, İran'daki Kiş, Kuzey Pars ve altı gaz sahasının daha geliştirmesi için NIOC'a yardım edecek.
IRNA da anlaşma ile Rus enerji şirketlerinin İran'ın gaz sektörüne 40 milyar dolar yatırım yapacaklarını yazmış ve söz konusu anlaşmayı 'Rusya'nın İran ekonomisine en büyük yatırımı' olarak nitelemişti.
Türkiye - Rusya - İran - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
EKONOMİ
Rusya'dan İran ekonomisine şimdiye kadarki en büyük yatırım: 40 milyon dolarlık anlaşma imzalandı
19 Temmuz, 17:07
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