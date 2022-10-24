https://sputniknews.com.tr/20221024/ingilizlere-kisin-terliklerinizi-mikrodalga-firinda-isitin-onerisi-1062656616.html

İngilizlere ‘kışın terliklerinizi mikrodalga fırında ısıtın’ önerisi

İngilizlere ‘kışın terliklerinizi mikrodalga fırında ısıtın’ önerisi

İngiliz Daily Mail gazetesi, ülkedeki vatandaşlara kış mevsiminde ısınabilmeleri için terliklerini mikrodalga fırında ısıtmalarını önerdi. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T18:34+0300

2022-10-24T18:34+0300

2022-10-24T18:34+0300

avrupa'da enerji krizi

mikrodalga

terlik

doğalgaz

ingiltere

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Isolde Walters imzasını taşıyan yazıda İngilizlere, önümüzdeki kış aylarında ısınmak ve paradan tasarruf etmek için terliklerini mikrodalga fırında ısıtmaları ve elektrikli ısıtmalı panelleri olan şapka takmaları gibi ilginç tavsiyeler verildi.Dairelerin içinde kendiliğinden ısıtmalı masalar kullanılarak sıcaklığın korunabileceği kaydedilen yazıda ayrıca içecekleri ılık tutan brülörün de unutulmaması gerektiği vurgulandı.Ayrıca İngilizlerin açık tuttukları ısıtma sistemlerinden dolayı ev faturalarında yüzde 75 oranında artış riskiyle karşı karşıya kalabileceklerine işaret edilen yazıda, vatandaşların günde 4 saat evden çalışmaları halinde ise haftada 5 günlük çalışmanın 90 sterline (1.895 TL) mal olacağı ifade edildi.Geçen mart sonunda Londra, Rus doğalgazının karşılığındaki ödemeleri ruble olarak yapmayı reddetti. İngiltere o zamandan beri mavi yakıtı Norveç'teki Kuzey Denizi yataklarından alıyor, aynı zamanda ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz ithal ediyor.

ingiltere

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mikrodalga, terlik, doğalgaz, ingiltere