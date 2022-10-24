https://sputniknews.com.tr/20221024/ingilizlere-kisin-terliklerinizi-mikrodalga-firinda-isitin-onerisi-1062656616.html
İngilizlere ‘kışın terliklerinizi mikrodalga fırında ısıtın’ önerisi
İngilizlere ‘kışın terliklerinizi mikrodalga fırında ısıtın’ önerisi
İngiliz Daily Mail gazetesi, ülkedeki vatandaşlara kış mevsiminde ısınabilmeleri için terliklerini mikrodalga fırında ısıtmalarını önerdi. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T18:34+0300
2022-10-24T18:34+0300
2022-10-24T18:34+0300
avrupa'da enerji krizi
mikrodalga
terlik
doğalgaz
ingiltere
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Isolde Walters imzasını taşıyan yazıda İngilizlere, önümüzdeki kış aylarında ısınmak ve paradan tasarruf etmek için terliklerini mikrodalga fırında ısıtmaları ve elektrikli ısıtmalı panelleri olan şapka takmaları gibi ilginç tavsiyeler verildi.Dairelerin içinde kendiliğinden ısıtmalı masalar kullanılarak sıcaklığın korunabileceği kaydedilen yazıda ayrıca içecekleri ılık tutan brülörün de unutulmaması gerektiği vurgulandı.Ayrıca İngilizlerin açık tuttukları ısıtma sistemlerinden dolayı ev faturalarında yüzde 75 oranında artış riskiyle karşı karşıya kalabileceklerine işaret edilen yazıda, vatandaşların günde 4 saat evden çalışmaları halinde ise haftada 5 günlük çalışmanın 90 sterline (1.895 TL) mal olacağı ifade edildi.Geçen mart sonunda Londra, Rus doğalgazının karşılığındaki ödemeleri ruble olarak yapmayı reddetti. İngiltere o zamandan beri mavi yakıtı Norveç'teki Kuzey Denizi yataklarından alıyor, aynı zamanda ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz ithal ediyor.
ingiltere
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mikrodalga, terlik, doğalgaz, ingiltere
mikrodalga, terlik, doğalgaz, ingiltere
İngilizlere ‘kışın terliklerinizi mikrodalga fırında ısıtın’ önerisi
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İngiliz Daily Mail gazetesi, ülkedeki vatandaşlara kış mevsiminde ısınabilmeleri için terliklerini mikrodalga fırında ısıtmalarını önerdi.
Isolde Walters imzasını taşıyan yazıda İngilizlere, önümüzdeki kış aylarında ısınmak ve paradan tasarruf etmek için terliklerini mikrodalga fırında ısıtmaları ve elektrikli ısıtmalı panelleri olan şapka takmaları gibi ilginç tavsiyeler verildi.
Dairelerin içinde kendiliğinden ısıtmalı masalar kullanılarak sıcaklığın korunabileceği kaydedilen yazıda ayrıca içecekleri ılık tutan brülörün de unutulmaması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca İngilizlerin açık tuttukları ısıtma sistemlerinden dolayı ev faturalarında yüzde 75 oranında artış riskiyle karşı karşıya kalabileceklerine işaret edilen yazıda, vatandaşların günde 4 saat evden çalışmaları halinde ise haftada 5 günlük çalışmanın 90 sterline (1.895 TL) mal olacağı ifade edildi.
Geçen mart sonunda Londra, Rus doğalgazının karşılığındaki ödemeleri ruble olarak yapmayı reddetti. İngiltere o zamandan beri mavi yakıtı Norveç'teki Kuzey Denizi yataklarından alıyor, aynı zamanda ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz ithal ediyor.