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https://sputniknews.com.tr/20221024/imdb-gelmis-gecmis-en-iyi-25-turk-dizisini-secti-ask-i-memnu-listede-yer-almadi-1062653360.html
IMDb gelmiş geçmiş 'En İyi 25 Türk dizisi'ni seçti: Aşk-ı Memnu listede yer almadı
IMDb gelmiş geçmiş 'En İyi 25 Türk dizisi'ni seçti: Aşk-ı Memnu listede yer almadı
IMDb, Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi 25 diziyi seçti. Listede Aşk-ı Memnu'nun olmaması şaşkınlık yarattı. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
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imdb
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dizi
aşk-ı memnu
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Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bilgi bankası IMDb (Internet Movie Database), gelmiş geçmiş en iyi 25 Türk dizisini seçti. Listede Avrupa Yakası, Bizimkiler, Kaygısızlar, Süper Baba, Leyla ile Mecnun gibi yapımlar yer alırken günümüzde tekrar bölümleriyle hala çok izlenen efsane dizilerden Aşk-ı Memnu'nun olmaması ise şaşırttı.
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imdb, dizi, aşk-ı memnu, behzat ç
imdb, dizi, aşk-ı memnu, behzat ç

IMDb gelmiş geçmiş 'En İyi 25 Türk dizisi'ni seçti: Aşk-ı Memnu listede yer almadı

16:58 24.10.2022 (güncellendi: 17:03 24.10.2022)
© Fotoğraf : TwitterAşk-ı memnu
Aşk-ı memnu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© Fotoğraf : Twitter
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IMDb, Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi 25 diziyi seçti. Listede Aşk-ı Memnu'nun olmaması şaşkınlık yarattı.
Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bilgi bankası IMDb (Internet Movie Database), gelmiş geçmiş en iyi 25 Türk dizisini seçti.
Listede Avrupa Yakası, Bizimkiler, Kaygısızlar, Süper Baba, Leyla ile Mecnun gibi yapımlar yer alırken günümüzde tekrar bölümleriyle hala çok izlenen efsane dizilerden Aşk-ı Memnu'nun olmaması ise şaşırttı.
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Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi
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46 Yok Olan
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Tatlı Hayat
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İkinci Bahar
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Süper Baba
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Beş Kardeş
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7 Numara
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İşler Güçler
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Kurtuluş
13.
Bizimkiler
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Kaygısızlar
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Üsküdar'a Giderken
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Suskunlar
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Çemberimde Gül Oya
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