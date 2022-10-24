https://sputniknews.com.tr/20221024/imdb-gelmis-gecmis-en-iyi-25-turk-dizisini-secti-ask-i-memnu-listede-yer-almadi-1062653360.html
IMDb gelmiş geçmiş 'En İyi 25 Türk dizisi'ni seçti: Aşk-ı Memnu listede yer almadı
IMDb gelmiş geçmiş 'En İyi 25 Türk dizisi'ni seçti: Aşk-ı Memnu listede yer almadı
IMDb, Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi 25 diziyi seçti. Listede Aşk-ı Memnu'nun olmaması şaşkınlık yarattı. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T16:58+0300
2022-10-24T16:58+0300
2022-10-24T17:03+0300
imdb
yaşam
dizi
aşk-ı memnu
behzat ç
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Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bilgi bankası IMDb (Internet Movie Database), gelmiş geçmiş en iyi 25 Türk dizisini seçti. Listede Avrupa Yakası, Bizimkiler, Kaygısızlar, Süper Baba, Leyla ile Mecnun gibi yapımlar yer alırken günümüzde tekrar bölümleriyle hala çok izlenen efsane dizilerden Aşk-ı Memnu'nun olmaması ise şaşırttı.
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imdb, dizi, aşk-ı memnu, behzat ç
imdb, dizi, aşk-ı memnu, behzat ç
IMDb gelmiş geçmiş 'En İyi 25 Türk dizisi'ni seçti: Aşk-ı Memnu listede yer almadı
16:58 24.10.2022 (güncellendi: 17:03 24.10.2022) Abone ol
IMDb, Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi 25 diziyi seçti. Listede Aşk-ı Memnu'nun olmaması şaşkınlık yarattı.
Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bilgi bankası IMDb (Internet Movie Database), gelmiş geçmiş en iyi 25 Türk dizisini seçti.
Listede Avrupa Yakası, Bizimkiler, Kaygısızlar, Süper Baba, Leyla ile Mecnun gibi yapımlar yer alırken günümüzde tekrar bölümleriyle hala çok izlenen efsane dizilerden Aşk-ı Memnu'nun olmaması ise şaşırttı.
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