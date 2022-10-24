https://sputniknews.com.tr/20221024/filipinlerde-yolcu-ucagi-pistten-cikti-1062635930.html

Filipinler'de yolcu uçağı pistten çıktı

Filipinler'de yolcu uçağı pistten çıktı

Filipinler’de Korean Air firmasına ait yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle iniş sırasında pistten çıktı. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T08:51+0300

2022-10-24T08:51+0300

2022-10-24T08:51+0300

dünya

filipinler

korean air

yolcu uçağı

uçak kazası

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Korean Air firmasına ait Seul-Cebu seferini yapan A330-322 tipi yolcu uçağı Mactan-Cebu Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kötü hava koşulları nedeniyle duramayarak pistten çıktı. Pistten çıkarak çimenlerdeki sinyal levhalarına çarpan uçak, büyük hasar alırken uçakta bulunan 162 yolcu tahliye edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, yolcular sağlık kontrolünden geçirilmek üzere terminal binasına sevk edildi.Uçağın radar görüntülerinde kaza öncesi 2 kere piste inmeye çalıştığı fakat kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremediği ve üçüncü iniş denemesinde önce ise acil iniş anonsu geçtiği belirlendi. Korean Air tarafından yapılan açıklamada, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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filipinler, korean air, yolcu uçağı, uçak kazası