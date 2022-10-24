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https://sputniknews.com.tr/20221024/filipinlerde-korean-air-yolcu-ucagi-pistten-cikti--1062629618.html
Filipinler'de Korean Air yolcu uçağı pistten çıktı
Filipinler'de Korean Air yolcu uçağı pistten çıktı
Filipinler’de Korean Air firmasına ait yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle iniş sırasında pistten çıktı. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T00:18+0300
2022-10-24T00:22+0300
korean air
dünya
yolcu uçağı
pist
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Korean Air firmasına ait Seul-Cebu seferini yapan A330-322 tipi yolcu uçağı Mactan-Cebu Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kötü hava koşulları nedeniyle duramayarak pistten çıktı. Çimenlerdeki sinyal levhalarına çarpan uçak, büyük hasar alırken uçakta bulunan 162 yolcu tahliye edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, yolcular sağlık kontrolünden geçirilmek üzere terminal binasına sevk edildi. Uçağın radar görüntülerinde kaza öncesi 2 kere piste inmeye çalıştığı fakat kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremediği ve üçüncü iniş denemesinde önce ise acil iniş anonsu geçtiği belirlendi. Korean Air tarafından yapılan açıklamada, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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korean air, yolcu uçağı, pist
korean air, yolcu uçağı, pist

Filipinler'de Korean Air yolcu uçağı pistten çıktı

00:18 24.10.2022 (güncellendi: 00:22 24.10.2022)
© AP Photo / Juan Carlo De VelaKorean Air yolcu uçağı pistten çıktı
Korean Air yolcu uçağı pistten çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Juan Carlo De Vela
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Filipinler’de Korean Air firmasına ait yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle iniş sırasında pistten çıktı.
Korean Air firmasına ait Seul-Cebu seferini yapan A330-322 tipi yolcu uçağı Mactan-Cebu Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kötü hava koşulları nedeniyle duramayarak pistten çıktı.
Çimenlerdeki sinyal levhalarına çarpan uçak, büyük hasar alırken uçakta bulunan 162 yolcu tahliye edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, yolcular sağlık kontrolünden geçirilmek üzere terminal binasına sevk edildi.
Uçağın radar görüntülerinde kaza öncesi 2 kere piste inmeye çalıştığı fakat kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremediği ve üçüncü iniş denemesinde önce ise acil iniş anonsu geçtiği belirlendi.
Korean Air tarafından yapılan açıklamada, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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