Filipinler'de Korean Air yolcu uçağı pistten çıktı
00:18 24.10.2022 (güncellendi: 00:22 24.10.2022)
© AP Photo / Juan Carlo De VelaKorean Air yolcu uçağı pistten çıktı
© AP Photo / Juan Carlo De Vela
Filipinler’de Korean Air firmasına ait yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle iniş sırasında pistten çıktı.
Korean Air firmasına ait Seul-Cebu seferini yapan A330-322 tipi yolcu uçağı Mactan-Cebu Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kötü hava koşulları nedeniyle duramayarak pistten çıktı.
Çimenlerdeki sinyal levhalarına çarpan uçak, büyük hasar alırken uçakta bulunan 162 yolcu tahliye edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, yolcular sağlık kontrolünden geçirilmek üzere terminal binasına sevk edildi.
Uçağın radar görüntülerinde kaza öncesi 2 kere piste inmeye çalıştığı fakat kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremediği ve üçüncü iniş denemesinde önce ise acil iniş anonsu geçtiği belirlendi.
Korean Air tarafından yapılan açıklamada, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
10/24 인천공항을 출발하여 필리핀 세부공항으로 향하던 #KE631 편이 세부공항 착륙 중 기상 악화로 활주로를 이탈하는 사고가 발생하였습니다. 자세한 사항은 추가 안내 드리겠습니다. #KE공지사항 We are investigating an accident regarding #KE631 landing at #Cebu airport. Will update asap.— Korean Air (@KoreanAir_KE) October 23, 2022
1998 built Korean Air Airbus A330-322 aircraft (HL7525) carrying ot flight KE631 from Seoul (ICN) overshot the runway at Cebu International Airport (CEB) after attempting to land twice due to poor visibility on 23rd October.— FL360aero (@fl360aero) October 23, 2022
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📹: Randyl Dungog pic.twitter.com/ciS2WZ9ZXQ