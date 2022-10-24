https://sputniknews.com.tr/20221024/feto-zanlisinin-avukati-ayni-dosyanin-aranan-suphelisi-cikti-1062656364.html

FETÖ zanlısının avukatı aynı dosyanın aranan şüphelisi çıktı

FETÖ zanlısının avukatı aynı dosyanın aranan şüphelisi çıktı

Kalitesiz kamera kayıtlarında kimliği belirlenemeyen kişinin, müvekkili için şubeye gelen avukat olduğu tespit edildi. Polisin dikkatiyle kameradaki kişiye... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T18:01+0300

2022-10-24T18:01+0300

2022-10-24T18:01+0300

politika

fetö

avukat

mahrem

mahrem imam

bylock

operasyon

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Tokat'ta gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi F.K'nin avukatı M.S'nin örgütün "mahrem kuryesi" olduğu belirlendi.Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün finans sisteminde kullandığı ATM, kargo içerisine gizleme ve fiziki buluşma yöntemlerini Gazi Turgut Aslan Operasyonu ile deşifre eden polis, finans sisteminde görev alan mahrem kuryelerin kimlik tespitleri için kamera görüntülerini izledi.Operasyonun gerçekleştiği illerden Tokat'ta biri kadın diğeri erkek 2 mahrem kuryenin kimliği ortam ışığı, görüntüyü kaydeden kameranın kalitesi ve açısının yeterli olmaması nedeniyle tam olarak tespit edilemedi. Diğer şüpheliler ise ekiplerce gözaltına alındı. Bu sırada avukat M.S, şüphelilerden F.K'nin emniyetteki sürecine nezaret etmek üzere şubeye geldi.Operasyonda kamera kayıtlarını izleyen polisler, avukat M.S'nin daha önce kimliği tespit edilemeyen erkek mahrem kuryeye benzerliğini fark etti. Kamera görüntülerini tekrar izleyen ve araştırmanın kapsamını genişleten ekipler, daha önce görüntüde tespit edilemeyen örgüt mensubunun avukat M.S. olduğunu belirledi.M.S'nin, Aksaray ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda şüpheli olduğu, babasının adına kayıtlı hat ile ByLock kullandığı ve 5 ayrı ByLock ID'sinin bulunduğu tespit edildi.FETÖ soruşturmalarında daha önceden gözaltına alınan 20 farklı şüphelinin ifadelerinde de adı geçen M.S'nin emniyet mahrem yapılanmasında da 'sohbet imamı' olarak görev aldığı öğrenildi.Yürütülen adli süreç sonunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle mesleğini sürdüren M.S. gözaltına alındı.Bu arada güvenlik kamera kaydı görüntülerinde avukatın yanındaki kadın şüphelinin kimlik tespiti için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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fetö, avukat, mahrem, mahrem imam, bylock, operasyon