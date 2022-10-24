https://sputniknews.com.tr/20221024/enerjimaliyetleri-alman-ekonomisindeki-gerilemeyi-derinlestiriyor-1062648874.html

Enerji maliyetleri Alman ekonomisindeki gerilemeyi derinleştiriyor

Enerji maliyetleri Alman ekonomisindeki gerilemeyi derinleştiriyor

Almanya'da, yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarının şirketlerin yanı sıra iç talep üzerinde baskı oluşturmasıyla öncü veriler, ekonomik aktivitedeki... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T14:48+0300

2022-10-24T14:48+0300

2022-10-24T14:48+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

enflasyon

enerji

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055829701_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d3a4ca1e57d82d6dbcdcd3e6f5832407.jpg

S&P Global, ekim ayına ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da eylülde 45,7 puan olan bileşik PMI, ekimde 44.1 puan olarak tespit edildi. Beklenti, endeksin 44.7 puana gerilemesi yönündeydi.Aynı dönemde hizmet sektörü PMI 45'ten 44.9’a, imalat sanayi PMI da 47.8'den 45.7’ye geriledi. İmalat sanayi PMI verisinin 47 puana gerileyeceği tahmin ediliyordu.İmalat sanayi ve hizmet sektörü, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.PMI verisinde 50 puanın yukarısı büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor.S&P Global ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Öncü PMI verileri, Almanya’da ticari faaliyetlerdeki gerilemenin dördüncü çeyreğin başında hız kazandığını ve yaklaşmakta olan resesyona ilişkin işaretlerin arttığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 19 Eylül'de ekonomiye ilişkin yayımladığı raporda, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221022/macaristan-rus-gazina-yonelik-yeni-ab-yaptirimlarina-izin-vermeyecegiz-1062601234.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, enflasyon, enerji, ekonomi