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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221024/enerjimaliyetleri-alman-ekonomisindeki-gerilemeyi-derinlestiriyor-1062648874.html
Enerji maliyetleri Alman ekonomisindeki gerilemeyi derinleştiriyor
Enerji maliyetleri Alman ekonomisindeki gerilemeyi derinleştiriyor
Almanya'da, yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarının şirketlerin yanı sıra iç talep üzerinde baskı oluşturmasıyla öncü veriler, ekonomik aktivitedeki... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T14:48+0300
2022-10-24T14:48+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
enflasyon
enerji
ekonomi
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S&amp;P Global, ekim ayına ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da eylülde 45,7 puan olan bileşik PMI, ekimde 44.1 puan olarak tespit edildi. Beklenti, endeksin 44.7 puana gerilemesi yönündeydi.Aynı dönemde hizmet sektörü PMI 45'ten 44.9’a, imalat sanayi PMI da 47.8'den 45.7’ye geriledi. İmalat sanayi PMI verisinin 47 puana gerileyeceği tahmin ediliyordu.İmalat sanayi ve hizmet sektörü, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.PMI verisinde 50 puanın yukarısı büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor.S&amp;P Global ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Öncü PMI verileri, Almanya’da ticari faaliyetlerdeki gerilemenin dördüncü çeyreğin başında hız kazandığını ve yaklaşmakta olan resesyona ilişkin işaretlerin arttığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 19 Eylül'de ekonomiye ilişkin yayımladığı raporda, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221022/macaristan-rus-gazina-yonelik-yeni-ab-yaptirimlarina-izin-vermeyecegiz-1062601234.html
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almanya, enflasyon, enerji, ekonomi
almanya, enflasyon, enerji, ekonomi

Enerji maliyetleri Alman ekonomisindeki gerilemeyi derinleştiriyor

14:48 24.10.2022
© AFP 2022Almanya bayrağı - Alman ekonomisi
Almanya bayrağı - Alman ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AFP 2022
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Almanya'da, yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarının şirketlerin yanı sıra iç talep üzerinde baskı oluşturmasıyla öncü veriler, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın derinleşerek devam ettiğini ortaya koydu.
S&P Global, ekim ayına ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.
Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da eylülde 45,7 puan olan bileşik PMI, ekimde 44.1 puan olarak tespit edildi. Beklenti, endeksin 44.7 puana gerilemesi yönündeydi.
Aynı dönemde hizmet sektörü PMI 45'ten 44.9’a, imalat sanayi PMI da 47.8'den 45.7’ye geriledi. İmalat sanayi PMI verisinin 47 puana gerileyeceği tahmin ediliyordu.
İmalat sanayi ve hizmet sektörü, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.
PMI verisinde 50 puanın yukarısı büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor.
S&P Global ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Öncü PMI verileri, Almanya’da ticari faaliyetlerdeki gerilemenin dördüncü çeyreğin başında hız kazandığını ve yaklaşmakta olan resesyona ilişkin işaretlerin arttığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 19 Eylül'de ekonomiye ilişkin yayımladığı raporda, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını belirtmişti.
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