https://sputniknews.com.tr/20221024/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062636187.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar haftaya 18.60 bandının altında başladı. Euro ise 18.31 liradan işlem görüyor. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T09:29+0300

2022-10-24T09:29+0300

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Dolar/TL yeni haftaya 18.60 seviyesinin hemen altında başladı.Dolar bankalararası piyasada 18.59 seviyesinde işlem görüyor. Kur geçen hafta 18.6150 ile rekor düzeye çıkmıştı.Euro/TL 18.31 seviyesinde seyrediyor.Merkez Bankası geçen hafta yaptığı toplantıda politika faizini 1.5 puan düşürerek yüzde 10.5'e çekmişti. Merkez Bankası, gelecek ayki toplantı için de indirim mesajı vererek tek hane sinyali vermişti.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 1.672 TL'den, gram altın ise 998 liradan başladı haftaya. Cumhuriyet altını haftaya yüzde 1.93 yükselişle 6.660 TL'den başlıyor. Yarım altın yüzde 2 yükselişle 3.345'e kadar çıktı.ONS altın yüzde 0.23 yükselişle 1.660 dolardan alıcı buluyor.

https://sputniknews.com.tr/20221021/dolar-1860-sinirinda-gram-altin-dusuyor-1062555684.html

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