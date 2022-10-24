https://sputniknews.com.tr/20221024/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062636187.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar haftaya 18.60 bandının altında başladı. Euro ise 18.31 liradan işlem görüyor. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T09:29+0300
2022-10-24T09:29+0300
2022-10-24T09:35+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056350537_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ffbc4a7fcd818545ced38d4b60629e60.jpg
Dolar/TL yeni haftaya 18.60 seviyesinin hemen altında başladı.Dolar bankalararası piyasada 18.59 seviyesinde işlem görüyor. Kur geçen hafta 18.6150 ile rekor düzeye çıkmıştı.Euro/TL 18.31 seviyesinde seyrediyor.Merkez Bankası geçen hafta yaptığı toplantıda politika faizini 1.5 puan düşürerek yüzde 10.5'e çekmişti. Merkez Bankası, gelecek ayki toplantı için de indirim mesajı vererek tek hane sinyali vermişti.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 1.672 TL'den, gram altın ise 998 liradan başladı haftaya. Cumhuriyet altını haftaya yüzde 1.93 yükselişle 6.660 TL'den başlıyor. Yarım altın yüzde 2 yükselişle 3.345'e kadar çıktı.ONS altın yüzde 0.23 yükselişle 1.660 dolardan alıcı buluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221021/dolar-1860-sinirinda-gram-altin-dusuyor-1062555684.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056350537_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_056b1fec44a4217d1e1af61125a3c4d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar ne kadar,dolar euro,dolar fiyatları,dolar kaç oldu,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın
dolar ne kadar,dolar euro,dolar fiyatları,dolar kaç oldu,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:29 24.10.2022 (güncellendi: 09:35 24.10.2022) Abone ol
Dolar haftaya 18.60 bandının altında başladı. Euro ise 18.31 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL yeni haftaya 18.60 seviyesinin hemen altında başladı.
Dolar bankalararası piyasada 18.59 seviyesinde işlem görüyor. Kur geçen hafta 18.6150 ile rekor düzeye çıkmıştı.
Euro/TL 18.31 seviyesinde seyrediyor.
Merkez Bankası geçen hafta yaptığı toplantıda politika faizini 1.5 puan düşürerek yüzde 10.5'e çekmişti. Merkez Bankası, gelecek ayki toplantı için de indirim mesajı vererek tek hane sinyali vermişti.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 1.672 TL'den, gram altın ise 998 liradan başladı haftaya. Cumhuriyet altını haftaya yüzde 1.93 yükselişle 6.660 TL'den başlıyor. Yarım altın yüzde 2 yükselişle 3.345'e kadar çıktı.
ONS altın yüzde 0.23 yükselişle 1.660 dolardan alıcı buluyor.