https://sputniknews.com.tr/20221024/cumhurbaskani-erdogandan-bm-gunu-mesaji-turkiye-bmnin-guclu-bir-destekcisi-olmaya-devam-edecektir-1062659842.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Günü mesajı: Türkiye BM'nin güçlü bir destekçisi olmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Günü mesajı: Türkiye BM'nin güçlü bir destekçisi olmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in (BM), BM'nin... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T20:37+0300

2022-10-24T20:37+0300

2022-10-24T20:37+0300

recep tayyip erdoğan

bm

birleşmiş milletler (bm)

dünya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, barış ve güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında BM bünyesinde devam eden çalışmalara en somut katkıları yapan ve öncü roller üstlenen ülkelerden birisi olduğunu belirtti.Erdoğan, Türkiye'nin BM'nin barışı koruma operasyonlarına iştirak ettiğini, barış için Arabuluculuk ve Medeniyetler İttifakı gibi girişimlerin liderliğini yürüttüğünü, Gebze'de bulunan BM Teknoloji Bankası ve diğer çalışmalarla BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin hayata geçirilmesine destek olduğunu anımsattı.BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan ilk 20 ülkeden biri olmanın yanı sıra İstanbul’un bir BM merkezi haline getirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde muhtelif BM kuruluş ve ajanslarının bölgesel merkezlerine de İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:Erdoğan, küresel barış ve huzuru tehdit eden İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın çabasında olduklarını vurguladı.15 Mart’ın BM Genel Kurulu tarafından Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü ilan edilmesine de önderlik ederek bu yönde önemli bir adım attıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

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recep tayyip erdoğan, bm, birleşmiş milletler (bm)