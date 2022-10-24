Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir

"Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir. "Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir.

Hedefimiz yıl sonuna kadar bir milyon gencimizi çırak, kalfa ve usta olarak mesleki eğitim merkezlerinde yetişmesini sağlamak. Hedefimiz yıl sonuna kadar bir milyon gencimizi çırak, kalfa ve usta olarak mesleki eğitim merkezlerinde yetişmesini sağlamak.

Azerbaycan’da bölgeye canlılık getirecek olan mayınların temizlenmesi projelerini de hızlandırma kararı aldık. Azerbaycan’da bölgeye canlılık getirecek olan mayınların temizlenmesi projelerini de hızlandırma kararı aldık.

Bölücü terör örgütünün zorla kopardığı evlatlarına kavuşmayı bekleyen Diyarbakır annelerini selamlıyorum. Bölücü terör örgütünün zorla kopardığı evlatlarına kavuşmayı bekleyen Diyarbakır annelerini selamlıyorum.

Yarın cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Yarın cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz.

Cuma günü 'Türkiye Yüzyılı' müjdesiyle milletimize duyurduğumuz vizyon belgemizin tanıtım törenini Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Cuma günü 'Türkiye Yüzyılı' müjdesiyle milletimize duyurduğumuz vizyon belgemizin tanıtım törenini Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız.

Cumartesi günü mutat 29 Ekim programlarının ardından 2023 hedeflerimizin sembol projelerinden Türkiye'nin otomobili Togg'un banttan indirme törenine katılacağız. Cumartesi günü mutat 29 Ekim programlarının ardından 2023 hedeflerimizin sembol projelerinden Türkiye'nin otomobili Togg'un banttan indirme törenine katılacağız.

(Türkiye Yüzyılı) Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Cumhuriyetimizi, milletçe hayalini kurduğumuz seviyeye çıkaracak atılımın adını 'Türkiye Yüzyılı' koyduk. (Türkiye Yüzyılı) Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Cumhuriyetimizi, milletçe hayalini kurduğumuz seviyeye çıkaracak atılımın adını 'Türkiye Yüzyılı' koyduk.

Ülkemizde halen faaliyette olan 330 Aile Destek Merkezi sayımızı 656'ya, 47 Sosyal Dayanışma Merkezi sayımızı 116'ya çıkartıyoruz. Ülkemizde halen faaliyette olan 330 Aile Destek Merkezi sayımızı 656'ya, 47 Sosyal Dayanışma Merkezi sayımızı 116'ya çıkartıyoruz.

Kökenine, inancına, meşrebine, siyasi ve sosyal tercihine bakmadan her bir vatandaşımızı layık olduğu haklara, özgürlüklere, refah düzeyine, gelecek güvencesine kavuşturmakta kararlıyız. Kökenine, inancına, meşrebine, siyasi ve sosyal tercihine bakmadan her bir vatandaşımızı layık olduğu haklara, özgürlüklere, refah düzeyine, gelecek güvencesine kavuşturmakta kararlıyız.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı'yla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değiştirilmesini sağlayacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı'yla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değiştirilmesini sağlayacağız.