https://sputniknews.com.tr/20221024/cevreci-kiymet-teyze-hayatini-kaybetti-1062652345.html

Çevreci 'Kıymet Teyze' hayatını kaybetti

Çevreci 'Kıymet Teyze' hayatını kaybetti

Edirne'de 8 yıl önce mahallesindeki park alanının imara açılmasını bölgeye inşaat yapmak üzere gelen kepçenin önüne oturarak önleyen Kıymet Peker, 83 yaşında... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T16:31+0300

2022-10-24T16:31+0300

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yaşam

edirne

ağaç

park

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Edirne'de, 8 yıl önce mahallesindeki park alanının imara açılmasını, bölgeye inşaat yapmak üzere gelen kepçenin önüne oturarak önleyen Kıymet Peker 83 yaşında hayatını kaybetti.1. Murat Mahallesi'nde, 31 Mart 2014 tarihinde, çocuk parkının imara açılması amacıyla başlatılacak temel kazısını, iş makinesinin önüne oturarak engelleyen Kıymet Peker, çevreci bir eyleme imza atmıştı.Peker'in eylemine, o tarihlere denk gelen seçimlerde Belediye Başkanı seçilen Recep Gürkan da destek vermiş, arsa, belediye tarafından alınıp park yapılmıştı.Park ayrıca geçen yıl yeniden düzenlenmiş, temmuz ayında "Kıymet Teyze" adı verilerek bir açılış yapılmıştı. Kıymet Peker, açılışa katılarak sevincini paylaşmıştı.Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat eden Peker için öğle vakti Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi.Cenaze törenine Peker ailesi ve yakınları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve vatandaşlar katıldı.Peker, Yeniimaret Mezarlığı'na defnedildi.

https://sputniknews.com.tr/20210615/kepcenin-onunde-direnmisti-82-yasindaki-kiymet-pekerin-adinin-verilecegi-cocuk-parki-icin-calisma-1044739141.html

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