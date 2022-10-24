CANLI | Herson'da bir grup Ukraynalı sabotajcı gözaltına alındı

Herson'da bir grup Ukraynalı sabotajcı gözaltına alındı

Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda temas hattının yakınındaki Berislav sahasında bir grup Ukraynalı sabotajcı ve keşif ekibinin yakalandığını duyurdu.

Stremousov, ayrıca Ukrayna ordusunun savunma hattını kırma girişiminin, Herson bölgesindeki İngulets Nehri yakınında Andreyevskiy yönünde püskürtüldüğünü söyledi.

Yetkili, Ukrayna birliklerinin Herson bölgesinde girişimlerde bulunmaya devam ettiğini, ancak tümünün başarısız olduğunu vurguladı.