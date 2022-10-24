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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221024/canli--hersonda-bir-grup-ukraynali-sabotajci-gozaltina-alindi--1062636030.html
CANLI | Herson'da bir grup Ukraynalı sabotajcı gözaltına alındı
CANLI | Herson'da bir grup Ukraynalı sabotajcı gözaltına alındı
Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda temas hattının yakınındaki Berislav... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T09:28+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, avrupa birliği, abd, nato, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, askeri operasyon, avrupa birliği, abd, nato, новый онлайн для белой редактуры
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye

CANLI | Herson'da bir grup Ukraynalı sabotajcı gözaltına alındı

09:28 24.10.2022
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Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda temas hattının yakınındaki Berislav sahasında bir grup Ukraynalı sabotajcı ve keşif ekibinin yakalandığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:27 24.10.2022
Herson'da bir grup Ukraynalı sabotajcı gözaltına alındı
Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda temas hattının yakınındaki Berislav sahasında bir grup Ukraynalı sabotajcı ve keşif ekibinin yakalandığını duyurdu.
Stremousov, ayrıca Ukrayna ordusunun savunma hattını kırma girişiminin, Herson bölgesindeki İngulets Nehri yakınında Andreyevskiy yönünde püskürtüldüğünü söyledi.
Yetkili, Ukrayna birliklerinin Herson bölgesinde girişimlerde bulunmaya devam ettiğini, ancak tümünün başarısız olduğunu vurguladı.
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