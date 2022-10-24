Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı ekimde 8 bin lirayı aştı
© AAmarket alışverişi
© AA
KAMU-AR verilerine göre, ekimde açlık sınırı bir önceki aya göre 556 lira artarak 8 bin 223 liraya çıkarken, yoksulluk sınırı ise bir önceki aya göre 2 bin 136 lira artarak 24 bin 513 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı son bir yılda 11 bin 828 lira birden artmış oldu.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, 2022 Ekim’e yönelik açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin aylık mutfak masraflarını kapsayan açlık sınırı, ekimde 8 bin 223 liraya çıktı.
Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim ve giyim gibi aylık tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise ekimde 24 bin 513 liraya yükseldi.
Açlık sınırı ekimde bir önceki aya göre 556 lira artarken, yoksulluk sınırı ise bir önceki aya göre 2 bin 136 lira artmış oldu. Birleşik Kamu-İş’ten yapılan açıklamada, son bir yılda açlık sınırının 4 bin 515 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamaların ise 7 bin 313 lira arttığı belirtildi.
Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırının ise son bir yılda toplam 11 bin 828 liralık yükseldiği ifade edildi.
Araştırmaya göre;
Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama, önceki aya göre 4 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 1115 liralık artışla 213 liraya yükseldi.
Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama, ekimde bir önceki aya göre 150 lira artarak 2 bin 169 liraya çıktı. Son bir yıllık dönemde ise 1.282 liralık artış oldu.
Meyve için harcanması gereken para ekimde 18 lira iken, geçen yılın aynı ayına göre ise 290 lira artarak 621 lira oldu.
Sebze harcaması da ekimde önceki aya göre 207 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 762 lira artarak 1.083 liraya ulaştı.
Ekimde, 79 lira artarak 864 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama, son bir yılda 324 lira arttı.
Pirinç ve bulgur harcamaları ekimde önceki aya göre değişmezken son bir yılda ise 273 lira artarak 361 liraya yükseldi.
Yağ için yapılması gereken harcama ise 2 TL daha artarak 237 lira oldu.
Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da ekimde 57 lira artarak 644 liraya çıktı.
Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise, ekimde önceki aya göre değişmezken, geçen yılın aynı ayına göre ise 100 lira artarak 170 liraya yükseldi.