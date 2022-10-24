https://sputniknews.com.tr/20221024/birlesik-kamu-is-aclik-siniri-ekimde-8-bin-lirayi-asti-1062639596.html

Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı ekimde 8 bin lirayı aştı

Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı ekimde 8 bin lirayı aştı

KAMU-AR verilerine göre, ekimde açlık sınırı bir önceki aya göre 556 lira artarak 8 bin 223 liraya çıkarken, yoksulluk sınırı ise bir önceki aya göre 2 bin 136... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T11:33+0300

2022-10-24T11:33+0300

2022-10-24T11:33+0300

ekonomi

türkiye

birleşik kamu-iş konfederasyonu

açlık sınırı

yoksulluk sınırı

yoksulluk

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, 2022 Ekim’e yönelik açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin aylık mutfak masraflarını kapsayan açlık sınırı, ekimde 8 bin 223 liraya çıktı.Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim ve giyim gibi aylık tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise ekimde 24 bin 513 liraya yükseldi.Açlık sınırı ekimde bir önceki aya göre 556 lira artarken, yoksulluk sınırı ise bir önceki aya göre 2 bin 136 lira artmış oldu. Birleşik Kamu-İş’ten yapılan açıklamada, son bir yılda açlık sınırının 4 bin 515 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamaların ise 7 bin 313 lira arttığı belirtildi.Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırının ise son bir yılda toplam 11 bin 828 liralık yükseldiği ifade edildi.Araştırmaya göre;

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2022

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türkiye, birleşik kamu-iş konfederasyonu, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, yoksulluk