https://sputniknews.com.tr/20221024/bilim-kurulu-uyesi-ozlu-kovid-19-sonrasi-uzun-sureli-kalp-tedavisi-almak-zorunda-kalanlar-var-1062642138.html

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Kovid-19 sonrası uzun süreli kalp tedavisi almak zorunda kalanlar var

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Kovid-19 sonrası uzun süreli kalp tedavisi almak zorunda kalanlar var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kovid-19 sonrası hayatı zora giren hastalar var ve bunların bir kısmı bu hastalığı... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T12:19+0300

2022-10-24T12:19+0300

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tevfik özlü

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kalp damar hastalığı

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Sağlık Bakanlığı corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 sonrası gelişen hastalıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Özlü, “Kovid-19 sonrası hayatı zora giren hastalar var ve bunların bir kısmı bu hastalığı ayakta hafif geçirmiş kişiler. Genel itibariyle baktığımızda bazı hastalarımızın Kovid-19 sonrası uzun süren semptomları olabiliyor. Bayağı ciddi ağır semptomlar olanlar da var. Yani nefes darlığı ile yürüyemiyor, merdiven çıkamıyor, günlük işlerine geri dönemiyor, solunum sıkıntısı yaşıyor hatta oksijene bağımlı olanlar tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda kalanlar var. Ama bazılarında daha hafif bulgular olabiliyor. Kalple ilgili problem yaşayanlar oluyor uzun süreli devamlı kalp tedavisi almak zorunda kalan hastalarımız var” diye konuştu.Kovid-19’un ardından bazı kalıcı hastalıkların ortaya çıktığını belirten Özlü, şu ifadeleri kullandı:

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türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs, tevfik özlü, kalp hastalıkları, kalp damar hastalığı