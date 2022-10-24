https://sputniknews.com.tr/20221024/bati-turkiyeyi-rusya-karsiti-yaptirimlara-katilmaya-zorluyor-1062657149.html

‘Batı, Türkiye’yi Rusya karşıtı yaptırımlara katılmaya zorluyor’

‘Batı, Türkiye’yi Rusya karşıtı yaptırımlara katılmaya zorluyor’

Rus İzvestiya gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ve Avrupa Birliği’ne tavizde mi bulunacağı yoksa Rusya’yla işbirliğini mi sürdüreceğini... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T19:08+0300

2022-10-24T19:08+0300

2022-10-24T19:08+0300

ukrayna krizi

türkiye

rusya

doğalgaz

yaptırım

ekonomik yaptırım

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Batı’nın son zamanda defalarca Ankara’yı, Moskova’ya ugulanan yaptırımlara katılmaya ikna etmeye çalştığı ifade edildi.İzvestiya’ya konuşan Rusya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakın ve Sovyet Sonrası Doğu Bölümü Başkanı Vladimir Avatkov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Bu yönde artık bir hareket var. Hollanda, TürkAkım operatörü South Stream Transport B.V. şirketinin, Rusya karşıtı yaptırımlar kapsamında 18 Eylül’de geri çağrılan ihracat lisansını geri verdi. Bunu yaptılar, çünkü Avrupa’nın enerji güvenliği için önemli” ifadesini kullandı.Avatkov’un görüşüne göre, Rusya’nın Türkiye’de doğalgaz merkezini oluşturma önerisi, Ankara’nın bunu kabul etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile enerji konusunda hemfikir olduğu yönündeki sözleri, Avrupa ülkelerini tedirgin etti ve Batı santranç tahtasındaki güç dengesini değiştirdi.Moskova’nın bu önerisinin Ankara’nın yararına olduğunu söyleyen Rus uzman, “Merkezin konumu, Türkiye’ye bir kez daha kendisini bir kavşak noktası olarak konumlandırmasına, uluslararası arenada prestijinizi artırmasına ve ulusal ekonomik sorunları çözmeye yardımcı olacak” diye kaydetti.Rusya’nın Türkiye’yi enerji merkezi olarak görmek istediğini kaydeden Avatkov, “Yeni dünya, bağlantılar dünyasıdır. Bu kadar yakın enerji işbirliği durumunda, Moskova ve Ankara arasında yen bir bağlantı ortaya çıkıyor. Doğalgaz arzı ve ekonomik işbirliği her iki taraf için de faydalı. Diğer yandan Ankara’nın rızası, Türkiye’nin Batılı ülkelerle ilişkilerinde yeni bir anlaşmasızlığa yol açabilir. Böylece Türkiye’nin kibriyle oynayan Rusya, Ankara’yı nihai tercihe itmeye çalışıyor. Türkiye bir taraf tutmak zorunda, özellikle kendi tarafını” yorumunda bulundu.Doğu bilimci ve gazeteci Andrey Ontikov ise Türk liderinin mevcut durumda temkinli davrandığını kaydetti bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakın ve Sovyet Sonrası Doğu Bölümü araştırma görevlisi Alina Sbitneva da Ankara’nın seçtiği çizgiyi sürdüreceği tahmininde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20221022/rusya-ve-turkiye-gaz-merkezinin-projelendirilmesi-icin-calisma-yurutuyor-1062592439.html

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türkiye, rusya, doğalgaz, yaptırım, ekonomik yaptırım