https://sputniknews.com.tr/20221024/bakan-nebati-binali-yildirimi-ve-madencileri-hastanede-ziyaret-etti-1062648145.html

Bakan Nebati, Binali Yıldırım ve madencileri hastanede ziyaret etti

Bakan Nebati, Binali Yıldırım ve madencileri hastanede ziyaret etti

Bakan Nebati, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi gören AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ve 6 madenciyi... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T14:23+0300

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binali yıldırım

nureddin nebati

türkiye

maden faciası

ziyaret

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Azerbaycan'da kaza geçiren ve tedavileri Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile 6 madenciyi ziyaret etti.Ziyaret sonrası açıklama yapan Nebati, "Başhekimimizin verdiği bilgiye göre, durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam etiği söylendi. Zaten karşılıklı konuştuk, koruma müdürü kardeşimizin de durumunun iyi olduğunu gördük. Maden kazasında yaralanan ve burada tedavileri devam eden altı hastamızdan biri servise çıkmış. Kendisiyle sohbet etme fırsatımız oldu, iyi durumda. Hasta yakınlarıyla da sohbet ettik. Özellikle Türkiye ve dünyanın en büyük hastanesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi doktorları ve personellerine teşekkür ediyorlar. Bir hastanın servise çıkabilmiş olması, diğer hastaların yakınlarını da umutlandırmış. Hasta yakınlarının çocuklarının eğitimine kadar her türlü ayrıntının düşünülüp, gerekli adımların atılmasıyla ilgili de teşekkür ediyorlar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221023/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-binali-yildirimi-hastanede-ziyaret-etti--1062624929.html

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binali yıldırım, nureddin nebati, maden faciası, ziyaret