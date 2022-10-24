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https://sputniknews.com.tr/20221024/bakan-nebati-binali-yildirimi-ve-madencileri-hastanede-ziyaret-etti-1062648145.html
Bakan Nebati, Binali Yıldırım ve madencileri hastanede ziyaret etti
Bakan Nebati, Binali Yıldırım ve madencileri hastanede ziyaret etti
Bakan Nebati, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi gören AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ve 6 madenciyi... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T14:23+0300
2022-10-24T14:32+0300
binali yıldırım
nureddin nebati
türkiye
maden faciası
ziyaret
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Azerbaycan'da kaza geçiren ve tedavileri Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile 6 madenciyi ziyaret etti.Ziyaret sonrası açıklama yapan Nebati, "Başhekimimizin verdiği bilgiye göre, durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam etiği söylendi. Zaten karşılıklı konuştuk, koruma müdürü kardeşimizin de durumunun iyi olduğunu gördük. Maden kazasında yaralanan ve burada tedavileri devam eden altı hastamızdan biri servise çıkmış. Kendisiyle sohbet etme fırsatımız oldu, iyi durumda. Hasta yakınlarıyla da sohbet ettik. Özellikle Türkiye ve dünyanın en büyük hastanesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi doktorları ve personellerine teşekkür ediyorlar. Bir hastanın servise çıkabilmiş olması, diğer hastaların yakınlarını da umutlandırmış. Hasta yakınlarının çocuklarının eğitimine kadar her türlü ayrıntının düşünülüp, gerekli adımların atılmasıyla ilgili de teşekkür ediyorlar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221023/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-binali-yildirimi-hastanede-ziyaret-etti--1062624929.html
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binali yıldırım, nureddin nebati, maden faciası, ziyaret
binali yıldırım, nureddin nebati, maden faciası, ziyaret

Bakan Nebati, Binali Yıldırım ve madencileri hastanede ziyaret etti

14:23 24.10.2022 (güncellendi: 14:32 24.10.2022)
© DHANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© DHA
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Bakan Nebati, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi gören AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ve 6 madenciyi ziyaret etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Azerbaycan'da kaza geçiren ve tedavileri Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile 6 madenciyi ziyaret etti.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Nebati, "Başhekimimizin verdiği bilgiye göre, durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam etiği söylendi. Zaten karşılıklı konuştuk, koruma müdürü kardeşimizin de durumunun iyi olduğunu gördük. Maden kazasında yaralanan ve burada tedavileri devam eden altı hastamızdan biri servise çıkmış. Kendisiyle sohbet etme fırsatımız oldu, iyi durumda. Hasta yakınlarıyla da sohbet ettik. Özellikle Türkiye ve dünyanın en büyük hastanesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi doktorları ve personellerine teşekkür ediyorlar. Bir hastanın servise çıkabilmiş olması, diğer hastaların yakınlarını da umutlandırmış. Hasta yakınlarının çocuklarının eğitimine kadar her türlü ayrıntının düşünülüp, gerekli adımların atılmasıyla ilgili de teşekkür ediyorlar" dedi.
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti
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