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https://sputniknews.com.tr/20221024/bakan-nebati-6nci-gelecek-yatirim-girisimi-konferansi-icin-riyada-gidecek-1062664314.html
Bakan Nebati, 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı için Riyad'a gidecek
Bakan Nebati, 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı için Riyad'a gidecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve beraberindeki heyet Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T23:08+0300
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türkiye
nureddin nebati
riyad
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve beraberindeki heyetin 25-27 Ekim 2022 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na (Future Investment Initiative) katılacağı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:
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nureddin nebati, riyad, konferans
nureddin nebati, riyad, konferans

Bakan Nebati, 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı için Riyad'a gidecek

23:08 24.10.2022
© DHANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© DHA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve beraberindeki heyet Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve beraberindeki heyetin 25-27 Ekim 2022 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na (Future Investment Initiative) katılacağı duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:
"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nureddin Nebati ve beraberindeki heyet 25-27 Ekim 2022 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 500'den fazla önde gelen üst düzey konuşmacı ile 6000'den fazla uluslararası delegenin katılacağı ve 4 Zirve ile 180’den fazla etkileyici oturuma ev sahipliği yapacak olan 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na (Future Investment Initiative) katılım sağlayacaktır. Konferans kapsamında düzenlenecek etkinlikler ile hükümet temsilcileri, çok uluslu şirket yöneticileri ve uluslararası finans çevreleriyle gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde Türkiye Ekonomisinin mevcut görünümü, Türkiye Ekonomi Modeli ve Türkiye’nin yatırım ortamı ile sunduğu fırsatlar paylaşılacaktır."
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