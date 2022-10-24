https://sputniknews.com.tr/20221024/atinanin-ilk-musluman-mezarliginin-2023-tamamlanmasi-ongoruluyor-1062648433.html
Atina'nın ilk Müslüman mezarlığının 2023'te tamamlanması öngörülüyor
Atina'nın ilk Müslüman mezarlığının 2023'te tamamlanması öngörülüyor
Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilk Müslüman mezarlığının yapımının 2023 yazında tamamlanması planlanıyor. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T14:30+0300
2022-10-24T14:30+0300
2022-10-24T14:32+0300
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Atina'daki ilk Müslüman mezarlığına ilişkin çalışmalar yedi yılın ardından sonuç aşamasına yaklaştı.Gündem Gazetesi'nin aktardığına göre Attika Eyalet Başkanlığı'nın finansmanı ile yapılacak mezarlığın 2023 yazında hazır olması öngörülüyor.Shisto Belediye Mezarlığı'ndan kilisenin izniyle ayrılan 20 dönümlük arazide yapılması planlanan mezarlığın, yollarla toplam 30 dönüm alanı kaplaması bekleniyor.Atina'da Müslümanlara ait bir mezarlık bulunmaması nedeniyle, şehirde yaşayan Müslümanlar, hayatını kaybeden yakınlarını defnetmek için ya Batı Trakya'ya ya da ülkelerine götürmek zorunda kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220430/fener-rum-patrigi-bartholomeos-edirnede-ayin-yonetti-1055978309.html
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yunanistan, atina, müslüman, mezarlık
yunanistan, atina, müslüman, mezarlık
Atina'nın ilk Müslüman mezarlığının 2023'te tamamlanması öngörülüyor
14:30 24.10.2022 (güncellendi: 14:32 24.10.2022) Abone ol
Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilk Müslüman mezarlığının yapımının 2023 yazında tamamlanması planlanıyor.
Atina'daki ilk Müslüman mezarlığına ilişkin çalışmalar yedi yılın ardından sonuç aşamasına yaklaştı.
Gündem Gazetesi'nin aktardığına
göre Attika Eyalet Başkanlığı'nın finansmanı ile yapılacak mezarlığın 2023 yazında hazır olması öngörülüyor.
Shisto Belediye Mezarlığı'ndan kilisenin izniyle ayrılan 20 dönümlük arazide yapılması planlanan mezarlığın, yollarla toplam 30 dönüm alanı kaplaması bekleniyor.
Atina'da Müslümanlara ait bir mezarlık bulunmaması nedeniyle, şehirde yaşayan Müslümanlar, hayatını kaybeden yakınlarını defnetmek için ya Batı Trakya'ya ya da ülkelerine götürmek zorunda kalıyor.