Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221024/atinanin-ilk-musluman-mezarliginin-2023-tamamlanmasi-ongoruluyor-1062648433.html
Atina'nın ilk Müslüman mezarlığının 2023'te tamamlanması öngörülüyor
Atina'nın ilk Müslüman mezarlığının 2023'te tamamlanması öngörülüyor
Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilk Müslüman mezarlığının yapımının 2023 yazında tamamlanması planlanıyor. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T14:30+0300
2022-10-24T14:32+0300
dünya
yunanistan
atina
müslüman
mezarlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/01/1043701325_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_cf450d965568b755c513c77fc8866d86.jpg
Atina'daki ilk Müslüman mezarlığına ilişkin çalışmalar yedi yılın ardından sonuç aşamasına yaklaştı.Gündem Gazetesi'nin aktardığına göre Attika Eyalet Başkanlığı'nın finansmanı ile yapılacak mezarlığın 2023 yazında hazır olması öngörülüyor.Shisto Belediye Mezarlığı'ndan kilisenin izniyle ayrılan 20 dönümlük arazide yapılması planlanan mezarlığın, yollarla toplam 30 dönüm alanı kaplaması bekleniyor.Atina'da Müslümanlara ait bir mezarlık bulunmaması nedeniyle, şehirde yaşayan Müslümanlar, hayatını kaybeden yakınlarını defnetmek için ya Batı Trakya'ya ya da ülkelerine götürmek zorunda kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220430/fener-rum-patrigi-bartholomeos-edirnede-ayin-yonetti-1055978309.html
yunanistan
atina
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/01/1043701325_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_8ffcc4390f6923c56407df51ee9c42fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, atina, müslüman, mezarlık
yunanistan, atina, müslüman, mezarlık

Atina'nın ilk Müslüman mezarlığının 2023'te tamamlanması öngörülüyor

14:30 24.10.2022 (güncellendi: 14:32 24.10.2022)
© REUTERS / Alkis KonstantinidisYunanistan - Atina - koronavirüs - karantina
Yunanistan - Atina - koronavirüs - karantina - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Abone olTelegram
Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilk Müslüman mezarlığının yapımının 2023 yazında tamamlanması planlanıyor.
Atina'daki ilk Müslüman mezarlığına ilişkin çalışmalar yedi yılın ardından sonuç aşamasına yaklaştı.
Gündem Gazetesi'nin aktardığına göre Attika Eyalet Başkanlığı'nın finansmanı ile yapılacak mezarlığın 2023 yazında hazır olması öngörülüyor.
Shisto Belediye Mezarlığı'ndan kilisenin izniyle ayrılan 20 dönümlük arazide yapılması planlanan mezarlığın, yollarla toplam 30 dönüm alanı kaplaması bekleniyor.
Atina'da Müslümanlara ait bir mezarlık bulunmaması nedeniyle, şehirde yaşayan Müslümanlar, hayatını kaybeden yakınlarını defnetmek için ya Batı Trakya'ya ya da ülkelerine götürmek zorunda kalıyor.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'de Ortodoks kilisesinde düzenlenen ayini yönetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
TÜRKİYE
Fener Rum Patriği Bartholomeos Edirne'de ayin yönetti
30 Nisan, 14:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала