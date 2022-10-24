https://sputniknews.com.tr/20221024/atinanin-ilk-musluman-mezarliginin-2023-tamamlanmasi-ongoruluyor-1062648433.html

Atina'nın ilk Müslüman mezarlığının 2023'te tamamlanması öngörülüyor

Atina'nın ilk Müslüman mezarlığının 2023'te tamamlanması öngörülüyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilk Müslüman mezarlığının yapımının 2023 yazında tamamlanması planlanıyor. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T14:30+0300

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Atina'daki ilk Müslüman mezarlığına ilişkin çalışmalar yedi yılın ardından sonuç aşamasına yaklaştı.Gündem Gazetesi'nin aktardığına göre Attika Eyalet Başkanlığı'nın finansmanı ile yapılacak mezarlığın 2023 yazında hazır olması öngörülüyor.Shisto Belediye Mezarlığı'ndan kilisenin izniyle ayrılan 20 dönümlük arazide yapılması planlanan mezarlığın, yollarla toplam 30 dönüm alanı kaplaması bekleniyor.Atina'da Müslümanlara ait bir mezarlık bulunmaması nedeniyle, şehirde yaşayan Müslümanlar, hayatını kaybeden yakınlarını defnetmek için ya Batı Trakya'ya ya da ülkelerine götürmek zorunda kalıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220430/fener-rum-patrigi-bartholomeos-edirnede-ayin-yonetti-1055978309.html

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