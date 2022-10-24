https://sputniknews.com.tr/20221024/aile-bakanligi-duyurdu-esi-vefat-etmis-kadinlara-300-bin-lira-konut-destegi-saglanacak-1062637792.html

Aile Bakanlığı duyurdu: Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği sağlanacak

Aile Bakanlığı duyurdu: Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği sağlanacak

Aile Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık “Eşi vefat... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T10:44+0300

2022-10-24T10:44+0300

2022-10-24T10:44+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

derya yanık

dul

kadın

konut desteği

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini duyurdu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz” dedi.

türkiye

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, dul, kadın, konut desteği