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https://sputniknews.com.tr/20221024/aile-bakanligi-duyurdu-esi-vefat-etmis-kadinlara-300-bin-lira-konut-destegi-saglanacak-1062637792.html
Aile Bakanlığı duyurdu: Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği sağlanacak
Aile Bakanlığı duyurdu: Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği sağlanacak
Aile Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık “Eşi vefat... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T10:44+0300
2022-10-24T10:44+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
derya yanık
dul
kadın
konut desteği
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini duyurdu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz” dedi.
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, dul, kadın, konut desteği
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, dul, kadın, konut desteği

Aile Bakanlığı duyurdu: Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği sağlanacak

10:44 24.10.2022
© AAEmlak - lojman
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AA
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Aile Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık “Eşi vefat etmiş kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz” dedi.
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