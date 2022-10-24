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https://sputniknews.com.tr/20221024/aday-ogretmenlik-yonetmeliginin-bazi-fikralarinin-iptali-basvurusuna-danistaydan-ret-1062641165.html
Aday Öğretmenlik Yönetmeliği'nin bazı fıkralarının iptali başvurusuna Danıştay'dan ret
Aday Öğretmenlik Yönetmeliği'nin bazı fıkralarının iptali başvurusuna Danıştay'dan ret
Danıştay, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin bazı fıkralarının iptali talebiyle Türk Eğitim-Sen tarafından açılan davada... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T12:00+0300
2022-10-24T12:00+0300
türkiye
öğretmen
adaylık kaldırma sınavı
danıştay
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Türk Eğitim-Sen, sınav şartı başta olmak üzere öğretmenleri mağdur edecek yönleri bulunduğu iddiasıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı maddelerinin iptal talebiyle Anayasa Mahkemesine götürülmesi ve kanuna dayanarak çıkarılan yönetmelikteki bazı fıkraların iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.Danıştay 2. Dairesi, 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin dava konusu maddelerinin yürütmesinin durdurulması talebini oy birliğiyle reddetti.'Hukuk normlarına aykırılık yok'Dairenin kararında, yönetmelikteki iptal ve yürütmenin durdurulması istenen maddelerinde kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık bulunmadığı, düzenlemelerin, genel ve objektif kuralları içerdiği kaydedildi.Öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesinde, yazılı sınav sisteminin uygulanmasının, kamu personel rejiminde aranan unsurlardan biri olan “kariyer” esasıyla uyumlu bulunduğu belirtilen kararda, “ücretli öğretmenlikte geçen sürelere” yer verilmemesinin de eksik düzenleme olarak görülmediği aktarıldı.Daire, sendika tarafından, dava konusu yönetmeliğin iptali istenilen maddelerin dayanağı olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ilgili maddelerinin Anayasa’ya aykırılık iddiasını ise yerinde görmedi.
https://sputniknews.com.tr/20220512/ogretmenlik-uc-kariyer-basamagina-ayriliyor-ogretmen-uzman-ogretmen-ve-basogretmen--1056301334.html
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öğretmen, adaylık kaldırma sınavı, danıştay
öğretmen, adaylık kaldırma sınavı, danıştay

Aday Öğretmenlik Yönetmeliği'nin bazı fıkralarının iptali başvurusuna Danıştay'dan ret

12:00 24.10.2022
© DHAöğretmen - matematik
öğretmen - matematik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© DHA
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Danıştay, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin bazı fıkralarının iptali talebiyle Türk Eğitim-Sen tarafından açılan davada yürütmenin durdurulması istemini reddetti.
Türk Eğitim-Sen, sınav şartı başta olmak üzere öğretmenleri mağdur edecek yönleri bulunduğu iddiasıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı maddelerinin iptal talebiyle Anayasa Mahkemesine götürülmesi ve kanuna dayanarak çıkarılan yönetmelikteki bazı fıkraların iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.
Danıştay 2. Dairesi, 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin dava konusu maddelerinin yürütmesinin durdurulması talebini oy birliğiyle reddetti.

'Hukuk normlarına aykırılık yok'

Dairenin kararında, yönetmelikteki iptal ve yürütmenin durdurulması istenen maddelerinde kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık bulunmadığı, düzenlemelerin, genel ve objektif kuralları içerdiği kaydedildi.
Öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesinde, yazılı sınav sisteminin uygulanmasının, kamu personel rejiminde aranan unsurlardan biri olan “kariyer” esasıyla uyumlu bulunduğu belirtilen kararda, “ücretli öğretmenlikte geçen sürelere” yer verilmemesinin de eksik düzenleme olarak görülmediği aktarıldı.
Daire, sendika tarafından, dava konusu yönetmeliğin iptali istenilen maddelerin dayanağı olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ilgili maddelerinin Anayasa’ya aykırılık iddiasını ise yerinde görmedi.
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