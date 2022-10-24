https://sputniknews.com.tr/20221024/abdli-gazeteci-sirra-kadem-basti-abdnin-ukrayna-planlarini-desifre-etmesi-bekleniyordu-1062642449.html
Elinde ABD'nin Ukrayna planlarına dair belgeler mi vardı?: ABD'li gazeteci sırra kadem bastı
Elinde ABD'nin Ukrayna planlarına dair belgeler mi vardı?: ABD'li gazeteci sırra kadem bastı
Nisan ayında yaptığı bir paylaşımdan sonra sırra kadem basan ABC News muhabiri James Meek'in nerede olduğu hala bilinmiyor. Olaya tanıklık edenler, gazetecinin... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T12:25+0300
2022-10-24T12:25+0300
2022-10-24T12:29+0300
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ABD Virginia'da yaşayan ABC News muhabiri James Meek'in, ABD'nin Ukrayna'yla ilgili faaliyetlerini ifşa etmek üzereyken kaybolduğu iddia edildi. En son 27 Nisan'da Twitter paylaşımı yapan Meek, Ukrayna iç savaşının Rusya ordusu üzerinde ABD'nin sekiz yıllık bir 'laboratuvar deneyi' olduğunu belirten emekli CIA görevlisi Marc Polymeropulos'un paylaşımını alıntılayarak "Gerçekler:" yazmıştı. Bu paylaşım, Meek'in hem internette, hem de gerçek hayatta kamuoyuna son seslenişi oldu. Olayı araştıran Rolling Stones gazetesi, Meek'in paylaşımından saatler sonra, resmi olduğu düşünülen bir dizi aracın Meek'in Arlington, Virginia'daki dairesinin etrafındaki yolları nasıl kapattığını ve binayı bastığını ortaya çıkardı. Meek'in komşularıyla görüşen yayın, komşuların polis araçları, karartılmış pencereleri olan resmi görünümlü arabalar ve hatta FBI tarafından sıklıkla kullanılan araçlara benzeyen zırhlı taktik araçların binanın etrafını sardığını ve ellerinde ağır silahlar bulunan üniformalı yaklaşık 10 kişinin Meek'in dairesine baskın yaptığını gördüklerini aktardı.Baskının çok hızlı bittiğini aktaran tanıklar, Meek'in de olay yerinden yetkililerle birlikte ayrılmadığını söyledi. Öte yandan, bugüne kadar Meek'in dairesinden herhangi bir şeye el konduğuna veya neden yapıldığına dair hiçbir açıklama yapılmadı ve davayla ilgili tüm kayıtlar, bir gün önce onaylanan arama emri de dahil olmak üzere mühürlendi. ABC ise, tam da bu sıralarda Meek'in görevinden uyarı veya açıklama yapmadan 'çok aniden' istifa ettiğini açıklamıştı. Öte yandan, iş arkadaşlarının dahi Meek'in işten ayrılma nedenlerinden habersiz olduğu belirtiliyor.Geçmişte de, 2017'de dört Yeşil Bereli'nin IŞİD tarafından pusuya düşürülmesinin örtbas edilmesini ve ABD'li asker James Sherrett II'nin 2008'de dost ateşi sonucunda öldürülmesi gibi konularda çalışmalar yapan Meek'in, ABD'nin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin önemli belgeler yayınlaması bekleniyordu.
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james meek, abd, abc news, baskın, kayıp
james meek, abd, abc news, baskın, kayıp
Elinde ABD'nin Ukrayna planlarına dair belgeler mi vardı?: ABD'li gazeteci sırra kadem bastı
12:25 24.10.2022 (güncellendi: 12:29 24.10.2022) Abone ol
Nisan ayında yaptığı bir paylaşımdan sonra sırra kadem basan ABC News muhabiri James Meek'in nerede olduğu hala bilinmiyor. Olaya tanıklık edenler, gazetecinin özel servis üyeleri tarafından evinin basıldığını söyledi.
ABD Virginia'da yaşayan ABC News muhabiri James Meek'in, ABD'nin Ukrayna'yla ilgili faaliyetlerini ifşa etmek üzereyken kaybolduğu iddia edildi.
En son 27 Nisan'da Twitter paylaşımı yapan Meek, Ukrayna iç savaşının Rusya ordusu üzerinde ABD'nin sekiz yıllık bir 'laboratuvar deneyi' olduğunu belirten emekli CIA görevlisi Marc Polymeropulos'un paylaşımını alıntılayarak "Gerçekler:" yazmıştı. Bu paylaşım, Meek'in hem internette, hem de gerçek hayatta kamuoyuna son seslenişi oldu.
Olayı araştıran Rolling Stones gazetesi, Meek'in paylaşımından saatler sonra, resmi olduğu düşünülen bir dizi aracın Meek'in Arlington, Virginia'daki dairesinin etrafındaki yolları nasıl kapattığını ve binayı bastığını ortaya çıkardı.
Meek'in komşularıyla görüşen yayın, komşuların polis araçları, karartılmış pencereleri olan resmi görünümlü arabalar ve hatta FBI tarafından sıklıkla kullanılan araçlara benzeyen zırhlı taktik araçların binanın etrafını sardığını ve ellerinde ağır silahlar bulunan üniformalı yaklaşık 10 kişinin Meek'in dairesine baskın yaptığını gördüklerini aktardı.
Baskının çok hızlı bittiğini aktaran tanıklar, Meek'in de olay yerinden yetkililerle birlikte ayrılmadığını söyledi. Öte yandan, bugüne kadar Meek'in dairesinden herhangi bir şeye el konduğuna veya neden yapıldığına dair hiçbir açıklama yapılmadı ve davayla ilgili tüm kayıtlar, bir gün önce onaylanan arama emri de dahil olmak üzere mühürlendi.
ABC ise, tam da bu sıralarda Meek'in görevinden uyarı veya açıklama yapmadan 'çok aniden' istifa ettiğini açıklamıştı. Öte yandan, iş arkadaşlarının dahi Meek'in işten ayrılma nedenlerinden habersiz olduğu belirtiliyor.
Geçmişte de, 2017'de dört Yeşil Bereli'nin IŞİD tarafından pusuya düşürülmesinin örtbas edilmesini ve ABD'li asker James Sherrett II'nin 2008'de dost ateşi sonucunda öldürülmesi gibi konularda çalışmalar yapan Meek'in, ABD'nin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin önemli belgeler yayınlaması bekleniyordu.