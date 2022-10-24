https://sputniknews.com.tr/20221024/abd-baskani-biden-yarin-bir-hastaligim-olabilir-olebilirim-1062657402.html

ABD Başkanı Biden: Yarın bir hastalığım olabilir, ölebilirim

ABD Başkanı Biden: Yarın bir hastalığım olabilir, ölebilirim

ABD Başkanı Joe Biden, yaşı ve sağlığı konusundaki sorgulamaların 'tamamen meşru' olduğunu belirterek, şu anda sağlığının gayet iyi olduğunu iddia etti... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T19:33+0300

2022-10-24T19:33+0300

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dünya

joe biden

abd

hastalık

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ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi, yakında 80 yaşına girecek Biden'ın sağlık durumu ve 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı sorgulanıyor.Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesimden birçok kişi, hareketlerini ve yaptığı gafları gerekçe göstererek Biden'ın başkanlık makamı için 'yeterli' olmadığını savunuyor.Biden'a, MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, sağlık durumu konusunda birçok destekçisinin 'endişeli' olduğu anımsatıldı.Bunun üzerine Biden, "Ben de dahil, birisinin yaşı konusunda endişe duyulması tamamen meşru. Ama bu konuda bir karara varmanın en iyi yolu beni izlemek. Hareketlerim yavaşladı mı? Tempom yerinde mi? Bunları görmek." ifadesini kullandı.Biden, 2024'te başkan olmasını engelleyebilecek durumlarla karşılaşabileceğini ancak buna çok ihtimal vermediğini belirterek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221021/biden-yine-yonunu-sasirdi-kursuden-inmekte-zorlandi-1062561764.html

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joe biden, abd, hastalık