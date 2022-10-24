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Filipinler'de kopya çekmeyi önleyen şapkalar sosyal medyada viral oldu
Filipinler'de kopya çekmeyi önleyen şapkalar sosyal medyada viral oldu
Filipinler’de Bicol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğrencilerden kopya çekmelerini engellemek için öğrencilerin kağıt ve benzeri malzemeden el yapımı... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
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фото, filipinler, kopya, sınav
фото, filipinler, kopya, sınav

Filipinler'de kopya çekmeyi önleyen şapkalar sosyal medyada viral oldu

16:57 24.10.2022
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Filipinler’de Bicol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğrencilerden kopya çekmelerini engellemek için öğrencilerin kağıt ve benzeri malzemeden el yapımı şapkaları sosyal medyada viral oldu.
© İHA / İHA

Filipinler’de Bicol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden başkalarının kağıtlarına bakmalarını engelleyecek bir şapka takmaları istendi.

Filipinler’de Bicol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden başkalarının kağıtlarına bakmalarını engelleyecek bir şapka takmaları istendi. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA / İHA

Filipinler’de Bicol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden başkalarının kağıtlarına bakmalarını engelleyecek bir şapka takmaları istendi.

© İHA / İHA

Birçok öğrenci karton, yumurta kutuları ve diğer geri dönüştürülmüş malzemelerden el yapımı şapka yaparak sınav boyunca bu şapkaları taktı.

Birçok öğrenci karton, yumurta kutuları ve diğer geri dönüştürülmüş malzemelerden el yapımı şapka yaparak sınav boyunca bu şapkaları taktı. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / İHA

Birçok öğrenci karton, yumurta kutuları ve diğer geri dönüştürülmüş malzemelerden el yapımı şapka yaparak sınav boyunca bu şapkaları taktı.

© İHA / İHA

Şapka fikrini ortaya çıkaran Profesör Mary Joy Mandane-Ortiz yöntemin etkili ve eğlenceli olduğunu söyledi.

Şapka fikrini ortaya çıkaran Profesör Mary Joy Mandane-Ortiz yöntemin etkili ve eğlenceli olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / İHA

Şapka fikrini ortaya çıkaran Profesör Mary Joy Mandane-Ortiz yöntemin etkili ve eğlenceli olduğunu söyledi.

© İHA / İHA

Profesör, ilk isteğinin öğrencilerin kağıttan basit bir tasarım yapmaları olduğunu ve öğrencilerin bu fikri alıp 5 dakika içinde etrafta buldukları farklı malzemelerden karmaşık şapkalar yaptığını ifade etti.

Profesör, ilk isteğinin öğrencilerin kağıttan basit bir tasarım yapmaları olduğunu ve öğrencilerin bu fikri alıp 5 dakika içinde etrafta buldukları farklı malzemelerden karmaşık şapkalar yaptığını ifade etti. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / İHA

Profesör, ilk isteğinin öğrencilerin kağıttan basit bir tasarım yapmaları olduğunu ve öğrencilerin bu fikri alıp 5 dakika içinde etrafta buldukları farklı malzemelerden karmaşık şapkalar yaptığını ifade etti.

© İHA / İHA

Ortiz’in bunları sosyal medya hesabından yayınlamasının ardından kask, karton poşet, yumurta kabı şapkalar sosyal medyada viral oldu.

Ortiz’in bunları sosyal medya hesabından yayınlamasının ardından kask, karton poşet, yumurta kabı şapkalar sosyal medyada viral oldu. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / İHA

Ortiz’in bunları sosyal medya hesabından yayınlamasının ardından kask, karton poşet, yumurta kabı şapkalar sosyal medyada viral oldu.

© İHA / İHA

Kopya çekmeyi önleyen şapkaların, yüzlerce öğrencinin girdiği son ara sınavlar için kullanıldığı ve bu yıl hiçbir öğrencinin kopya çekmediği kaydedildi.

Kopya çekmeyi önleyen şapkaların, yüzlerce öğrencinin girdiği son ara sınavlar için kullanıldığı ve bu yıl hiçbir öğrencinin kopya çekmediği kaydedildi. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / İHA

Kopya çekmeyi önleyen şapkaların, yüzlerce öğrencinin girdiği son ara sınavlar için kullanıldığı ve bu yıl hiçbir öğrencinin kopya çekmediği kaydedildi.

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